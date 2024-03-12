Biden y Trump se aseguran el número de delegados para obtener la nominación de sus respectivos partidos

Video Biden le dice a los republicanos que se unan a él para aprobar un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza

El presidente Joe Biden y su antecesor, Donald Trump, consiguieron este martes suficientes delegados para garantizarse la nominación como candidatos de sus respectivos partidos en las elecciones de noviembre, otro paso más hacia la histórica revancha la primera entre dos presidentes de Estados Unidos desde 1912.

Tanto Biden como Trump ganaron las primarias de Georgia, Washington y Mississippi.



Biden, quien presentó su primera candidatura a la presidencia hace 37 años, no enfrentó ningún desafío demócrata serio en su candidatura a la reelección a los 81 años. Eso a pesar de enfrentar bajos índices de aprobación y una falta de entusiasmo de los votantes por su presidencia, impulsada en parte por su edad.

PUBLICIDAD

Por su parte, Donald Trump, ha arrasado en todas las primarias republicanas y solo cedió en Washington DC y Vermont ante su exembajadora en la ONU, Nikki Haley, quien tras el Supermartes suspendió su campaña.

Biden apuesta por una "batalla por la libertad"

Biden y sus aliados están apostando a que, tras unas elecciones generales de siete meses y medio, su base demócrata y los votantes independientes temerosos de una segunda presidencia de Trump lo apoyarán a pesar de sus recelos. Su estrategia de resaltar constantemente las deficiencias percibidas de Trump, combinada con el plan de Trump de atacar a Biden en términos brutalmente personales, establece una campaña sin espíritu que muchos estadounidenses dijeron que no querían pero que de todos modos tendrán que decidir en noviembre.

Biden ha tratado de enmarcar la carrera como una batalla por la libertad, tanto en casa como en el extranjero. Contrasta su apoyo a Ucrania y su trabajo para ampliar la OTAN con los elogios de Trump al presidente ruso Vladimir Putin y su sugerencia de que le diría a Rusia que atacara a los aliados de la OTAN que considera delincuentes.

Biden está rechazando los esfuerzos liderados por el Partido Republicano para restringir el derecho al aborto que también han puesto en peligro los procedimientos de fertilización in vitro. Los demócratas atribuyen la reacción a que la Corte Suprema anuló un derecho federal al aborto por las victorias electorales de los últimos dos años. Trump nombró a tres de los jueces que votaron para anular Roe v. Wade y se habían atribuido el mérito de la decisión.

PUBLICIDAD

Pero a pesar de los grandes logros y de lo que sus aliados ven como ventajas en temas clave, Biden entra en una revancha con Trump con vulnerabilidades que no puede solucionar fácilmente.

Trump logra delegados a pesar de juicios en su contra

Donald Trump liderará al Partido Republicano en una tercera elección presidencial consecutiva después de conseguir la nominación el martes. Con victorias en Georgia, Mississippi y el estado de Washington, Trump superó el umbral de 1,215 delegados necesarios para convertirse en el presunto candidato republicano. Aceptará formalmente la nominación en la Convención Nacional Republicana en julio, momento en el que podría estar en la notable posición de ser a la vez candidato presidencial y delincuente convicto.

Georgia fue un campo de batalla fundamental en las últimas elecciones presidenciales, tan reñido que Trump se ve acusado allí por su intento de “encontrar 11,780 votos” y anular la victoria de Biden.

Pero mientras ambos candidatos buscan proyectar fuerza en el estado clave, Biden y Trump están lidiando con fallas evidentes.

Trump enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales relacionados con su manejo de documentos clasificados y su intento de anular las elecciones de 2020, entre otros presuntos delitos. También enfrenta preguntas cada vez más agudas sobre sus planes políticos y sus relaciones con algunos de los dictadores más peligrosos del mundo. Trump se reunió en privado el viernes con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha hecho retroceder la democracia en su país.

PUBLICIDAD

Biden, de 81 años, está trabajando para asegurarle a un electorado escéptico que todavía es física y mentalmente capaz de prosperar en el puesto más importante del mundo.



Mira también: