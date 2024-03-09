Biden y Trump visitan Georgia: advierten sobre los peligros para el país si el otro gana las elecciones

Video El discurso de Biden y la victoria de Trump en el Supermartes: lo mejor de Línea de Fuego del 4 al 8 de marzo

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump advirtieron sobre las terribles consecuencias para el país si el otro gana otro mandato en la Casa Blanca, mientras ambos realizaban mítines en duelo en Georgia el sábado tras fuertes victorias en las contiendas del Supermartes que los posicionaron para una casi revancha este noviembre.

El estado fue un campo de batalla fundamental en 2020, tan reñido hace cuatro años que Trump se encuentra acusado en este estado por su intento de “encontrar 11,780 votos” y anular la victoria de Biden. Ahora, ambos partidos se están preparando para otra contienda reñida en el estado este año.

Dos discursos llenos de acusaciones mutuas

Biden abrió su discurso en un mitin en Atlanta señalando que Trump estaba en todo el estado con la representante Marjorie Taylor Greene, la legisladora agitadora que ha pasado de los márgenes de su partido al primer plano. "Puede decir mucho sobre una persona con la que hace compañía", dijo Biden entre aplausos. Biden señaló que Trump había recibido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha hecho retroceder la democracia en su país, en su club de Florida el día anterior. .

“ Cuando dice que quiere ser un dictador, le creo”, dijo Biden sobre Trump. "Nuestras libertades estarán literalmente en la boleta electoral de este noviembre".

Biden organizó la manifestación en Pullman Yards, un lugar de arte y entretenimiento de 27 acres en Atlanta que anteriormente era un sitio industrial para recibir el respaldo de Collective PAC, Latino Victory Fund y AAPI Victory Fund, un trío de grupos políticos que representan, respectivamente, a los negros. , latinos y asiático-americanos y votantes de las islas del Pacífico. Los grupos anunciaban un compromiso de 30 millones de dólares para movilizar a los votantes en nombre de Biden.

Mientras tanto, Trump atacó a Biden con el tema de inmigración y lo culpó por la muerte de Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, de 22 años, el mes pasado. Un inmigrante venezolano que ingresó sin documentos a Estados Unidos ha sido arrestado y acusado de su asesinato.

“Lo que Joe Biden ha hecho en nuestra frontera es un crimen contra la humanidad”, iba a decir Trump.

Antes de su mitin, Biden lamentó haber utilizado el término “ilegal” durante su discurso sobre el Estado de la Unión para describir al presunto asesino de Riley, lo que generó más críticas del equipo de Trump.

En el mitin de Trump, en una ciudad al pie de las Montañas Apalaches, más de 3,000 personas se agolparon en un centro de eventos el sábado para escuchar hablar al expresidente. Su campaña repartió carteles con la imagen de Laken Riley.

El evento comenzó con un mensaje pidiendo a los asistentes que se pusieran de pie para apoyar a los cientos de personas que cumplen penas de cárcel por su papel en la insurrección del Capitolio del 6 de enero, cuando miles de partidarios de Trump intentaron anular las elecciones presidenciales de 2020 deteniendo el conteo de votos electorales. Votos universitarios.

La importancia de Georgia para las elecciones presidenciales

Georgia, que alguna vez fue un bastión republicano, ahora es tan competitiva que ningún partido puede ponerse de acuerdo sobre cómo describir la división actual.

Un “estado 52-48”, dijo el gobernador republicano Brian Kemp, cuyo partido controla el gobierno estatal. “No somos azules, no somos rojos”, respondió Williams, sino “bígaro”, una afirmación que apoya con la victoria de Biden en 2020 y los dos senadores demócratas, Raphael Warnock y Jon Ossoff, enviados por Georgia a Washington.

Al menos hay acuerdo en que Biden y Trump tienen cada uno un camino hacia la victoria, y muchos obstáculos en el camino.

El margen de Biden fue de aproximadamente un cuarto de punto porcentual en 2020. Warnock ganó la segunda vuelta del Senado de 2022 por 3 puntos. Kemp fue elegido en 2018 por 1.5 puntos porcentuales, pero amplió su margen de reelección en 2022 a 7.5 puntos, una explosión en un estado campo de batalla.