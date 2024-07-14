Biden pide "enfriar" la retórica electoral tras el atentado contra Trump en un discurso en 'prime-time'

Video Biden refuerza su llamado a la unidad y pide "bajar la temperatura de nuestra política" tras atentado a Trump

El presidente Joe Biden advirtió el domingo de los riesgos de la violencia política en Estados Unidos tras el intento de asesinato el sábado del expresidente Donald Trump y dijo que "es hora de enfriarla".

En un discurso en horario de máxima audiencia desde la Oficina Oval, Biden dijo que, a pesar de que se tengan fuertes convicciones políticas, "nunca debemos descender a la violencia". "No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ninguna violencia. Jamás. Jamás. Sin excepciones. No podemos permitir que se normalice esta violencia", dijo Biden.

PUBLICIDAD

Biden, que habló durante unos cinco minutos, recordó que la Convención Nacional Republicana se inaugura este lunes en Milwaukee, mientras él tiene previsto viajar por el país para hacer campaña por la reelección. En medio de ánimos caldeados en ambos bandos, lo que está en juego en las elecciones es enorme, agregó.

"Podemos hacerlo", imploró Biden, afirmando que la nación se fundó sobre una democracia que daba a la razón y al equilibrio la oportunidad de prevalecer sobre la fuerza bruta.

"La democracia estadounidense, donde los argumentos se hacen de buena fe. La democracia estadounidense, donde se respeta el Estado de derecho. Donde la decencia, la dignidad y el juego limpio no son solo nociones pintorescas, sino realidades vivas y palpables", afirmó.

Biden redobla su llamamiento a la calma

Más temprano el domingo, Biden también condenó el intento de asesinato de su predecesor, Trump, como "contrario a todo lo que defendemos como nación" y dijo que estaba ordenando una revisión de seguridad independiente sobre cómo pudo haber ocurrido un ataque como ese.

También pidió al público que no "haga suposiciones" sobre los motivos o afiliaciones del atacante, los mismos mensajes transmitió en su discurso por la noche.

La campaña de Biden espera que el mensaje en la Oficina Oval permita a Biden insistir aún más en su idea de unidad, al tiempo que demuestra un liderazgo que podría apaciguar a los nerviosos críticos de su propio partido.

Y que se replicó entre algunos políticos

Biden no ha sido el único que ha llamado a la unidad en Estados Unidos. Desde el atentado a Trump el sábado varios políticos han transmitido el mismo mensaje. “Hay que bajar el volumen a la retórica", "tenemos que bajar la temperatura"... fueron los llamados que se escucharon tanto de republicanos como demócratas.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros en pronunciarse fue el actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. En una entrevista con la cadena NBC afirmó que “hay que bajar el volumen a la retórica”, en referencia al divisivo discurso político que prevalece actualmente en Estados Unidos.

Por su parte, el senador demócrata por Pensilvania, el estado donde ocurrió el atentado, John Fetterman, usó palabras similares en CNN: "Tenemos que bajar la temperatura".

Pero el senador republicano por Ohio JD Vance, quien se perfila como uno de los principales candidatos a acompañar a Trump en la fórmula presidencial republicana, tuvo otro tono. Dijo que la retórica de la campaña de Biden “condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”. Por su parte, el senador republicano por Carolina del Sur Tim Scott dijo en X que la “retórica demócrata incendiaria pone vidas en riesgo”.

Lograr la unidad será difícil, sobre todo en medio de una agria campaña presidencial. El equipo de Biden intenta calibrar el camino a seguir después del ataque del fin de semana contra la misma persona a la que está tratando de derrotar en las elecciones de noviembre.

Biden, que se ha propuesto tachar a Trump de amenaza funesta para la democracia y los propios principios fundacionales de la nación, hizo una pausa temporal en ese tipo de mensajes políticos. Poco después del ataque del sábado por la noche, la campaña de reelección de Biden congeló "todas las comunicaciones salientes" y estaba trabajando para retirar sus anuncios de televisión.

Mientras que Trump, que también usa una estrategia similar de atacar a Biden, ha hecho un llamamiento a la resiliencia nacional y publicó en su cuenta de las redes sociales tras las declaraciones de Biden: "¡UNIDOS EEUU!".

PUBLICIDAD

Los acontecimientos del fin de semana se suman a los sobresaltos de una campaña extraordinariamente agitada en las últimas semanas.

La titubeante actuación de Biden en el debate del 27 de junio asustó tanto a su propio partido que algunos de sus principales colaboradores, donantes y casi 20 congresistas demócratas pidieron al presidente que abandone la carrera.

Ante las crecientes dudas sobre si era apto para un segundo mandato, Biden y sus principales asesores se han esforzado por salvar su campaña añadiendo actos por todo el país y criticando más agresivamente a Trump. El ataque del sábado complicó, al menos por ahora, esa contraofensiva en vísperas de la convención republicana.

Mira también: