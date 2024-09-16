5 claves sobre el aparente intento de asesinato contra Donald Trump en Florida

Video Un sospechoso detenido y un rifle confiscado: lo que se sabe del “aparente intento de asesinato” en contra de Trump

El expresidente Donald Trump está a salvo después de lo que el FBI dice que "parece ser un intento de asesinato" mientras jugaba al golf, dos meses después de otro intento de asesinato en su contra en un mitin en Pensilvania.

Las autoridades locales dijeron que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que protegían a Trump dispararon contra un hombre que apuntaba con un rifle tipo AK con una mira mientras Trump jugaba en uno de sus campos de golf de Florida en West Palm Beach.

Este es el más reciente incidente en un año de campaña marcado por una agitación sin precedentes. El expresidente fue blanco de otro intento de asesinato el 13 de julio en Pensilvania. Ese día una bala le rozó la oreja. Thomas Matthew Crooks, de 20 años e identificado como el presunto atacante, fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

Aquí te explicamos cinco cuestiones clave sobre lo que sucedió este domingo en relación con el candidato presidencial republicano.

1. ¿Quién es el sospechoso?

Los funcionarios policiales dijeron que el hombre que apuntó con el rifle y fue arrestado es Ryan Wesley Routh. Los funcionarios identificaron al sospechoso a la agencia AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la investigación en curso.

Los registros muestran que Routh, de 58 años, vivió en Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida antes de mudarse en 2018 a Kaaawa, Hawaii, donde él y su hijo operaban una empresa de construcción de cobertizos, según una versión archivada de la página web de la empresa.

Routh publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web en el que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para ir a Kiev y unirse a la lucha contra la invasión rusa.

En junio de 2020, hizo una publicación en X dirigida al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial. Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces representante estadounidense Tulsi Gabbard de Hawaii, quien desde entonces abandonó el partido y apoyó a Trump.

Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones sugieren que se desenganchó de Trump y se convirtió en partidario del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

En julio, tras el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, Routh instó a Biden y Harris a visitar a los heridos en el tiroteo en el hospital y a asistir al funeral de un exjefe de bomberos asesinado en el mitin.

Los registros de votantes muestran que se inscribió como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, y más recientemente votó en persona durante las primarias del Partido Demócrata del estado en marzo de 2024. Los registros federales de financiación de campañas muestran que Routh hizo 19 pequeñas donaciones políticas por un total de $140 desde 2019 utilizando su dirección de Hawaii a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

Los registros también muestran que mientras vivía en Greensboro, Carolina del Norte, Routh tuvo múltiples enfrentamientos con la policía. Fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte.

No hay detalles sobre el caso, pero una historia de News & Record de 2002 dice que un hombre con el mismo nombre fue arrestado después de un enfrentamiento de tres horas con la policía. La historia dice que lo detuvieron durante una parada de tráfico, puso su mano en un arma y se atrincheró dentro de un negocio de su propiedad.

2. ¿Cómo sucedió el aparente intento de asesinato contra Trump?

Las autoridades locales dijeron que el presunto agresor estaba a unas 400 o 500 yardas de Trump y escondido entre los arbustos mientras el expresidente jugaba en el Trump International Golf Club en West Palm Beach.

Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, dijo que cuando la gente se mete entre los arbustos que rodean el campo, "prácticamente no se les ve".

Bradshaw dijo que todo el campo de golf habría estado rodeado de agentes de la ley si Trump fuera el presidente en funciones, pero como no lo es, "la seguridad se limita a las áreas que el Servicio Secreto considera posibles".



Mientras Trump se movía entre los hoyos 5 y 6 en su campo de golf, uno de los agentes del Servicio Secreto, que se encontraba varios hoyos por delante del expresidente, vio el cañón de un rifle que sobresalía de una valla entre los arbustos y disparó varias veces contra el sospechoso, que soltó todo y salió huyendo.

El sheriff Bradsahw dijo que su oficina fue alertada a la 1:30 pm local de que el Servicio Secreto había disparado contra alguien en el campo de golf de Trump.

Un testigo que vio al sospechoso huir logró hacer una fotografía de su vehículo, lo que permitió identificar la matrícula y su detención poco después, detalló el sheriff.

El equipo de protección de Trump ha sido mayor que el de algunos de sus pares debido a su alta visibilidad y su campaña para volver a la Casa Blanca. Su seguridad se reforzó días antes del intento de asesinato de julio en Pensilvania debido a una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

3. ¿Cuál ha sido la reacción de Trump tras lo ocurrido?

En un correo electrónico a sus seguidores, Trump dijo: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuchen esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”.

Su compañero de fórmula, JD Vance, y el senador estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur dijeron que hablaron con Trump después del incidente, y ambos destacaron que estaba “de buen humor”. Trump también se comunicó con varios presentadores de Fox News.

El presentador de Fox News Sean Hannity, un amigo cercano del expresidente, dijo en vivo que habló con Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff, después. Le dijeron a Hannity que estaban en el quinto hoyo cuando escucharon un “pop pop, pop pop”. En cuestión de segundos, dijo Witkoff, los agentes del Servicio Secreto “se abalanzaron sobre” Trump y lo “cubrieron” para protegerlo.

Momentos después, dijo Witkoff, un “carro rápido” con refuerzo de acero y otra protección pudo llevarse a Trump.

Hannity dijo que la reacción de Trump después de que esto sucediera, y cuando quedó claro que todos, incluido Witkoff, estaban a salvo, fue bromear diciendo que estaba triste por no haber podido terminar el hoyo ya que “estaba empatado y tenía un putt para birdie”.

4. ¿Qué han dicho Joe Biden y Kamala Harris?

Harris, la oponente demócrata de Trump en las elecciones presidenciales, publicó en X que había sido informada sobre los informes de disparos.

“Me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden y Harris se mantendrían informados sobre la investigación. La Casa Blanca agregó que estaban “aliviados” de saber que Trump está a salvo.

En un comunicado, Biden declaró que su equipo seguirá garantizando que "el Servicio Secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente".

5. ¿Qué sigue ahora tras este aparente segundo intento de asesinato contra Trump?

Trump no anunció inicialmente ningún cambio en su agenda de este lunes, que incluía hablar en directo en X desde su resort de Mar-a-Lago para lanzar la plataforma de criptomonedas de sus hijos.

Mientras tanto, los líderes de un grupo de trabajo bipartidista del Congreso que investiga el intento de asesinato del 13 de julio a Trump dijeron que han solicitado una reunión informativa del Servicio Secreto.

“Estamos agradecidos de que el expresidente no haya resultado herido, pero seguimos profundamente preocupados por la violencia política y la condenamos en todas sus formas”, dijeron en un comunicado el representante Mike Kelly, republicano por Pensilvania, y el representante Jason Crow, demócrata por Colorado, y agregaron que el grupo de trabajo compartirá actualizaciones.

El representante estadounidense Jared Moskowitz, demócrata de Florida que forma parte del grupo de trabajo, dijo que “buscará respuestas sobre lo sucedido” en ambas ocasiones.