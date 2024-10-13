Arrestan a un hombre armado cerca de un mitin de Trump: el expresidente no estuvo en peligro

Video Tenía un arma, escopeta y municiones: lo que se sabe del hombre detenido cerca de un mitin de Trump

Un hombre fue arrestado el sábado cerca de un mitin de Donald Trump en Coachella, California, en posesión ilegal de armas, informaron el domingo las autoridades locales, que lo liberaron bajo fianza.

Aunque no afectó la seguridad del expresidente republicano, el anuncio se produce después de dos intentos de asesinato contra Trump en los últimos meses, y en momentos en que ha pedido reforzar su protección.

El sospechoso, identificado como Vem Miller, un habitante de Las Vegas de 49 años, estaba "en posesión de una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad" en su automóvil, según un comunicado publicado este domingo por la oficina del sheriff del condado de Riverside, en el este de California.

"El incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento", prosiguió el comunicado, que no brindó informaciones sobre las intenciones del hombre.

Vem Miller quedó en libertad bajo fianza de 5,000 dólares la misma noche del sábado. Está previsto que comparezca ante un tribunal local el 2 de enero por los delitos de "posesión de arma de fuego cargada" y "posesión de cargador de alta capacidad".

Ni el equipo de campaña de Trump ni el Servicio Secreto, responsable de proteger a las principales figuras políticas estadounidenses, reaccionaron de inmediato.

El candidato republicano escapó por poco de un intento de asesinato el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego durante un mitin electoral en Pensilvania. Una bala hirió a Trump en la oreja y otra mató a un miembro del público.

