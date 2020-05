Trump obvia el dolor de un viudo e insiste en acusar (sin pruebas) a un periodista la muerte de una mujer

Las autoridades determinaron que Lori Klausutis padecía de una arritmia cardiaca y falleció al caer y golpearse la cabeza en su oficina en julio de 1992, según el reporte de la autorpsia al que hace referencia The Washington Post .

“Le pido que intervenga en esta ocasión porque el presidente de Estados Unidos ha tomado algo que no le pertenece -los recuerdos de mi esposa fallecida- y los pervirtió por rédito político", escribió Kalusutis en una carta fechada el 21 de mayo y publicada por The New York Times.