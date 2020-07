Trump insiste en desacreditar al doctor Fauci en medio de un peligroso repunte del coronavirus

"Creo que todo tiene que ver con las elecciones y evitar que la economía se recupere, lo cual tiene que ver con las elecciones. Estoy harto", escribió Woolery, quien prestó servicio en la Armada antes de trabajar en la televisión pero no cuenta con credenciales en el área de salud.

Trump publicó acto seguido un mensaje de Mark Young, presentador junto a Woolery del podcast conservador bluntforcetruth.com , quien se preguntó "¿Entonces según el Dr. Fauci y los demócratas, necesitaré un documento de identidad para ir de compras pero no para votar?"

También hubo otros comentarios de cierta manera críticos. El subsecretario de Salud, Brett Giroir, dijo a la televisora NBC que “yo respeto mucho al doctor Fauci, pero el doctor Fauci no tiene el 100 por ciento de la razón y él no sopesa necesariamente, y él lo admite, el interés nacional en su conjunto. Él lo mira desde una perspectiva muy reducida de salud pública".

Fauci, quien se ha convertido en tal vez la voz disidente más importante dentro del gobierno, dijo la semana pasada al diario Financial Times que no le ha compartido información a Trump sobre la pandemia desde hace más de dos meses y que no lo ve en persona desde el 2 de junio.