Un juez federal rechaza la solicitud de la administración de Trump de impedir la publicación del libro de John Bolton

Un juez federal rechazó este sábado el intento de la administración de Trump de bloquear la próxima publicación de un libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton .

El juez Royce Lamberth del Tribunal de Distrito de Columbia no llegó a una decisión en la audiencia de casi dos horas del viernes y dijo que esperaría para revisar más detalles del Departamento de Justicia antes de decidir.

Este sábado, rechazó la solicitud de emergencia del Departamento, que pedía bloquear la publicación del libro de Bolton, aunque destacó que las acciones del ex asesor de seguridad nacional plantearon "graves preocupaciones de seguridad nacional".

"Si bien la conducta unilateral de Bolton plantea graves preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no ha establecido que una orden judicial sea un remedio apropiado", dictaminó el magistrado, destacando que el libro ya había sido "impreso, encuadernado y enviado a todo el país".



El juez Lamberth citó la declaración del editor del libro, que se lanzará el próximo martes, de que cientos de miles de copias ya han sido enviadas para su venta y distribución, si bien señaló que al parecer Bolton no pudo completar una revisión previa a la publicación ni obtener la autorización por escrito de que su texto no contenía información clasificada, informó The Washington Post.