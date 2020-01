Tras criticar a Bernie Sanders, Hillary Clinton aclara que apoyará a quien sea el nominado presidencial demócrata

Aunque antes se había mostrado reticente y había afirmado que "a nadie le gusta" Bernie Sanders , la ex secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó desde Twitter que apoyará a cualquiera que sea el candidato demócrata que salga elegido.

"¡Pensé que todos querían mi punto de vista auténtico y sin adornos!", dijo Clinton en la noche del martes y añadió: "Pero en serio, la prioridad número uno para nuestro país y el mundo es retirar a Trump y, como siempre he hecho, haré todo lo posible para apoyar a nuestro candidato".

Quien fuera la candidata por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 hizo esta aclaración horas después de que se hiciera pública una entrevista para The Hollywood Reporter en la que no dejaba claro si apoyaría al precandidato Sanders en caso de resultar electo por su partido. De hecho, dijo sobre Sanders que nunca "había hecho nada" en su labor de senador en el Congreso.

"Él estuvo en el Congreso por años. Tuvo el apoyo de un senador (en su campaña del 2016). No le gusta a nadie. Nadie quiere trabajar con él. No ha logrado nada. Él era un político de carrera. Todo son tonterías y me siento muy mal porque la gente se lo haya creído", dice Clinton en un pasaje.