¿Debe Trump reconocer la derrota para que Biden pueda ser presidente? Te explicamos la relevancia de esta tradición centenaria

El presidente Donald Trump dejó en claro este sábado que no tiene intención, al menos no por el momento, de conceder la victoria a Joe Biden.

Y no tiene por qué hacerlo. Nada en la ley de Estados Unidos requiere que el candidato perdedor acepte la derrota , aunque existe una consagrada tradición democrática en Estados Unidos que se remonta a 124 años.

“ La concesión no es necesaria en absoluto. No importa lo que diga Trump”, dijo Donald Jones, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Miami. “El asunto es el estado de derecho. Trump no es el problema”, agregó.