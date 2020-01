Hillary Clinton asegura que “a nadie le gusta” Bernie Sanders y no aclara si le dará su apoyo

Las tensiones de la campaña electoral de 2016 entre Hillary Clinton y Bernie Sanders se proyectan este 2020, al punto que la excandidata presidencial demócrata no está tan segura de que le vaya a dar su respaldo al senador por Vermont en caso de que este gane la nominación presidencial del partido.

“Él estuvo en el Congreso por años. Él tuvo el apoyo de un senador (en su campaña del 2016). No le gusta a nadie. Nadie quiere trabajar con él. No ha logrado nada. Él era un político de carrera. Todo son tonterías y me siento muy mal porque la gente se haya creído”, dice Clinton en un pasaje del documental.