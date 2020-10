Biden va ganando en las encuestas pero el 'fantasma de 2016' no deja a los demócratas respirar tranquilos

Ya cerca de 30 millones de estadounidenses han votado anticipadamente, formando largas filas que habían sido usuales el mismo día de los comicios pero no con semanas de anticipación.

La intensa actividad del voto anticipado sin duda está exacerbada no solo por los temores a exponerse a una infección de coronavirus en plena pandemia, sino también a la desconfianza en la fiabilidad del voto por correo alimentada por Trump y por los cambios operacionales adoptados por el Servicio Postal .

El factor psicológico

"Es algo psicológico. En 2016 estábamos confiados pero no salió como queríamos. Por eso el shock. Ahora la gente no quiere subir expectativas", dijo a Univision Noticias José Parra, estratega del Partido Demócrata.

Parra señaló que las encuestas dan a Biden una ventaja mayor de la que daban a Clinton en 2016, pero consideró que aún así "no podemos bajar la guardia, sabiendo que hay tanto fake news y teorías conspirativas. Hay que tener cautela y defender el liderazgo como si la ventaja fuera de un solo punto".

Para Biden es crucial que grupos del electorado que le son afines pero que suelen tener una baja participación en las urnas, como los jóvenes, afroestadounidenses o hispanos, salgan a votar y no se queden en casa por considerar que el triunfo demócrata ya está garantizado.

"Si algo aprendimos del 2016 es que no podemos subestimar a Donald Trump ni a su capacidad de mantenerse en la contienda durante los últimos días de una campaña, con cualquier calumnia o táctica turbia", escribió O'Malley según la agencia AP .

"Logramos estas multitudes. Él no convoca a nadie. ¡No tiene sentido!", agregó sobre los eventos celebrados por Biden, los cuales cuentan con pocos participantes porque se apegan a las recomendaciones sanitarias y no permiten la concentración de multitudes.

"Desde 2016 no doy nada por hecho, y más ahora con esta campaña tan irregular por el covid. No ves señales normales, no haces los ejercicios que hacías siempre. Así es difícil tener referencias de entusiasmo, sin eventos para tocar puertas de votantes", indicó.