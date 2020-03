"Todos tenemos derecho a ser candidatos": Bloomberg considera natural que el voto moderado demócrata esté dividido

“Yo votaría por Bernie Sanders aunque no coincido con él en nada y creo que sería terrible para este país”, dijo Bloomberg, uno de los hombres más acaudalados del planeta y que ha gastado en su candidatura más de 500 millones de dólares. “Pero si me das la opción entre dos personas que no me gustan, votaría por Sanders”, quien se identifica así mismo como socialista democrático y recientemente fue blanco de críticas por halagar los programas sociales de Fidel Castro en Cuba.