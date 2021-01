Washington luce como una ciudad ocupada por su propio ejército: así se prepara la ‘fiesta’ inaugural de Biden

Ver las calles de Washington cortadas y valladas, así como la profusión de militares y policías muestra que ese traspaso no es el más pacífico en esta ocasión, no solo por los eventos del Capitolio, sino porque desde el día de la elección, el 3 de noviembre, el presidente saliente se ha negado a reconocer su derrota alimentando rencores y desconfianza entre sus seguidores. Eso llevó al estallido del 6 de enero.

De hecho, Trump no estará en la ceremonia de transferencia de mando, como suele ser la costumbre del que se va de la Casa Blanca, y pasará a la historia como el cuarto presidente en más de dos siglos que no asiste a la juramentación de su sucesor.

Seguridad sin precedentes

Cada cuatro años, para toda ceremonia de toma de posesión presidencial se activan operativos de seguridad en torno al ‘National Mall’. Pero el puesto en marcha para la juramentación de Biden no tiene precedentes y es una respuesta (tardía para muchos) al violento ataque que sufrió el Capitolio por parte de grupos simpatizantes de Trump.

Algunos no se confían en el despliegue de seguridad y han empezado a proteger sus negocios colocando páneles de madera para evitar que sus vidrieras terminen rotas. Hay muchos de esos negocios que quedan fuera del perímetro vallado.

¿Quién la tuvo más grande?

Por lo general, las tomas de posesión suelen ser eventos festivos en los que los partidarios —y no tan partidarios— del presidente electo se congregan en la explanada del Capitolio para celebrar el inicio del nuevo periodo de gobierno.

Será una oportunidad perdida para muchos, porque el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de enero no presagia los terribles fríos que caracterizan los eneros de Washington y que suelen disuadir a muchos de someterse a temperaturas congelantes para sortear filas en los puntos de control y esperar horas por la ceremonia de instalación del nuevo mandatario.

Al menos esta vez no habrá un debate sobre quién tuvo la asistencia más grande, si Trump, Barack Obama, o el binomio Joe Biden-Kamala Harris. ( La primera gran polémica con la que empezó el gobierno de Trump, sobre si la suya había sido la ceremonia de juramentación más concurrida o no. La respuesta es no, pero ¿quién recuerda aquello con todo lo que ha pasado en estos cuatro años?)