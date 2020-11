Secretario de Estado de Georgia: Trump perdió en el estado tras desalentar el voto por correo de los republicanos

“Esas 24,000 personas tampoco votaron en el otoño. No votaron por correo porque el presidente les dijo, ‘No voten por correo. No es seguro’, pero tampoco salieron a votar en persona” , dijo Raffensperger a la televisora WSB , de Atlanta.

Un inédito recuento manual

Funcionarios electorales de Georgia también anunciaron este lunes que durante el recuento encontraron 2,600 papeletas que antes no habían sido reportadas al estado. Este error hallado en el contado de Floyd, sin embargo, no afectará substancialmente el resultado, agregaron los funcionarios a The New York Times.