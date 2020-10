Qué hacer si cambia de opinión y decide votar en persona y no por correo

Este artículo ha sido publicado originalmente por ProPublica, un medio noticioso sin fines de lucro dedicado a investigar los abusos de poder. Inscríbase para recibir la Guía del usuario de ProPublica sobre la democracia, una serie de correos electrónicos personalizados que le ayudarán a entender las próximas elecciones, desde quién está en su boleta hasta cómo emitir su voto.

Si ha recibido una boleta de votación por correo, pero ha cambiado de opinión y prefiere votar en persona, hay buenas noticias: es probable que pueda hacerlo.

Los detalles varían de un estado a otro. En algunos, se le permitirá emitir una boleta regular y en otros una boleta “provisional ”, que será contada una vez que los funcionarios electorales determinen que usted no ha votado aún.

Es posible que tenga que llevar su boleta de votación por correo consigo al centro de votación o a la oficina electoral y entregarla a los trabajadores electorales para que la anulen, o destruirla usted mismo, y puede que se le pida firmar una declaración jurada en la que declare que no ha votado ya por correo.



Sin embargo, muchos funcionarios electorales de todo el país animan a los electores que votan por correo a mantener su plan de votación original. "Aconsejo a las personas que han recibido una boleta de votación en ausencia que procedan a emitir su voto en esa boleta", dijo Jason Hancock, subsecretario de estado de Idaho. "Anular las boletas y emitir otras nuevas aumenta el costo y la carga administrativa de llevar a cabo unas elecciones y puede retrasar el proceso de votación para todos los que están detrás del elector en la fila de las urnas". A una semana del día de las elecciones, los votantes pueden depositar sus boletas de votación por correo en los buzones de entrega de boletas de su condado o ciudad.

Cuando llegue a su centro o lugar de votación, es probable que los trabajadores electorales consulten una base de datos para ver si usted envió una boleta por correo, pero estos sistemas no están implementados en todas partes. Prepárese para explicar su situación y lleve consigo su boleta de votación por correo por si acaso.

Guía para cada estado

Estas directrices pueden cambiar e incluso en cada condado o ciudad puede haber diferencias importantes. Consulte a su oficina electoral local para confirmar el proceso en su área antes de presentarse a votar.

Si su experiencia es distinta a la información indicada a continuación, háganoslo saber y asegúrese de inscribirse en nuestro proyecto Electionland para informarnos si experimenta algún problema en las urnas.

Alabama

Si cambia de idea y quiere votar en persona, debe esperar que su voto se emita con una boleta provisional.

Alaska

Según la División de Elecciones : "Debe destruir y tirar su boleta de votación en ausencia si opta por votar en persona".

Arizona

Espere votar con una boleta provisional.

Arkansas

Si lleva su paquete con la boleta de votación en ausencia a la oficina del secretario del condado para que lo anulen, podrá emitir su voto en persona con una boleta regular. "Si [el elector] no tiene el paquete con la boleta, tendría que emitir su voto con una boleta provisional hasta que la junta de comisionados electorales del condado pueda determinar si la otra boleta ha sido recibida", dijo Chris Powell, secretario de prensa de la secretaría de estado de Arkansas.

California

Si no recibió su boleta de votación por correo, o no la tiene consigo o los funcionarios electorales no pueden verificar que no la ha enviado ya, votará con una boleta provisional .

Colorado

Los residentes de Colorado han votado principalmente por correo desde 2013, pero si no tiene su boleta de votación por correo, aún puede votar en persona .

Connecticut

Siempre y cuando no haya enviado su boleta de votación por correo, usted puede votar en persona, pero debe desechar la boleta de votación postal o no utilizada, explicó Gina Atanasoff, secretaria de prensa de la secretaría de estado.

Delaware

Según el Departamento de Elecciones : "Cuando llegue a su centro de votación, un funcionario o trabajador electoral confirmará a través del libro o registro de votación si su boleta de votación por correo (Vote By Mail, o VBM por sus siglas en inglés) ha sido recibida por el departamento. Su boleta VBM que no se recibió será anulada, y se le permitirá votar en persona en el centro de votación".

Distrito de Columbia

A todos los electores registrados se les envió una boleta de votación por correo. Según la junta electoral : "Puede deshacerse de la boleta de la elección general de 2020 que recibió por correo. Le proporcionaremos una boleta en el centro de votación". También puede llevar su boleta consigo y pedir a los trabajadores electorales que la desechen.

Florida

Si tiene su boleta de votación por correo, llévela consigo a las urnas. Los trabajadores electorales la anularán y le indicarán emitir su voto con una boleta regular. Si no tiene la boleta de votación por correo, comprobarán si la oficina electoral la ha recibido antes de permitirle votar. Si no pueden confirmar que ya envió la boleta de votación por correo, pero usted aún no ha votado, podrá emitir su voto con una boleta provisional.

Georgia

Según el secretario de estado : "Si no ha recibido su boleta de votación en ausencia tras haber presentado su solicitud, póngase en contacto con el secretario de elecciones de su condado para evaluar sus opciones. Si no hay tiempo suficiente para recibir una nueva boleta de votación en ausencia, o si por alguna razón no se le puede enviar otra, usted puede votar en persona. Si intenta votar en persona porque nunca recibió la boleta de votación en ausencia solicitada, tendrá que firmar un documento que atestigua que sólo está votando una vez. Si solicita y entrega una boleta de votación en ausencia, no puede cambiar de idea y votar en persona. Una vez que entregue su boleta de votación en ausencia, habrá emitido su voto".

Hawaii

A todos los electores registrados activos se les enviaron boletas de votación por correo, pero si prefiere votar en persona, puede hacerlo en cualquier centro de servicio al votante de su condado.

Idaho

Si está a tiempo, lleve su boleta de votación por correo a la oficina del secretario del condado antes del día de las elecciones para que la anulen, informó el subsecretario de estado Jason Hancock. De lo contrario, llévela a las urnas para que un trabajador electoral la anule y le entregue una nueva boleta para poder votar en persona.

Illinois

Según la junta electoral : "Si ya ha recibido su boleta de votación por correo, llévela consigo a un lugar de votación anticipada o a su centro de votación el día de las elecciones y entréguela a un juez electoral. Su boleta de votación por correo será anulada y recibirá una boleta regular. Si aún no ha recibido su boleta de votación por correo, se le pedirá que firme una declaración jurada que certifique que no la ha recibido. En ese momento se le emitirá una boleta regular. Si recibió su boleta de votación por correo, pero la perdió, puede firmar una declaración jurada que certifique que aún no ha votado en estas elecciones. En ese caso, se le emitirá una boleta provisional".

Indiana

Si tiene su boleta de votación por correo, entréguela a un trabajador electoral para que se le permita emitir su voto en una boleta regular. Si nunca recibió la boleta de votación por correo, firmará una declaración jurada en su centro de votación para poder votar con una boleta regular. Si envió su boleta de votación por correo completada, pero esta fue rechazada, vaya a la junta electoral de su condado antes de las 5 p. m. del día de las elecciones para solicitar un formulario ABS-21 y luego vaya a su centro de votación para emitir su voto, informa la División de Elecciones .

Iowa

Según la secretaría de estado , "si no ha enviado su boleta de votación en ausencia para el día de las elecciones, tiene las siguientes opciones: entregue su boleta de votación en ausencia a la oficina del auditor del condado antes de que cierren las urnas el día de las elecciones; entregue su boleta de votación en ausencia en las urnas y emita su voto con una boleta regular; o vote con una boleta provisional en las urnas si no puede entregar su boleta de votación en ausencia".

Kansas

Espere votar con una boleta provisional .

Kentucky

Puede votar en persona si no recibió su boleta de votación por correo antes del 28 de octubre. Según el reglamento administrativo de emergencia emitido para las elecciones del 3 de noviembre: "Si un elector ha solicitado, pero no ha recibido su boleta de votación en ausencia para el 28 de octubre de 2020, puede presentarse en un centro de votación del condado para votar en persona". Su solicitud de boleta de votación en ausencia será cancelada en el sistema y firmará un juramento antes de votar.

Louisiana

Según la secretaría de estado : "Puede votar en persona durante la votación anticipada o el día de las elecciones, siempre y cuando no haya entregado su boleta de votación en ausencia al registro de votantes. Simplemente destruya su boleta de votación en ausencia después de haber votado en persona durante la votación anticipada o el día de las elecciones".

Maine

Si los votantes recibieron una boleta de votación en ausencia, “deben votar con ella o visitar a su secretario [del condado] para devolverla y ser eliminados de la lista de votantes ausentes. Los votantes no podrán recibir una segunda boleta para votar en persona antes del día de las elecciones si ya recibieron una en casa”, dijo Kristen Schulze Muszynski, directora de comunicaciones de la secretaría de estado de Maine. Para obtener más detalles, consulte la guía estatal sobre el voto ausente.

Maryland

Espere votar con una boleta provisional .

Massachusetts

Según el secretario del commonwealth : "Puede votar en persona siempre y cuando no haya votado ya por correo. Si opta por no enviar su boleta de votación por correo, puede votar en persona el día de las elecciones o durante la votación anticipada. También puede votar en persona si envía su boleta por correo y esta no llega a su oficina electoral para el día de las elecciones o si su boleta de votación por correo es rechazada por cualquier razón".

Michigan

Lleve su boleta de votación por correo al centro de votación de su distrito el día de las elecciones para “cederla” a cambio de una nueva boleta de votación en persona. Si su boleta se perdió o fue destruida, puede firmar una declaración a tal efecto y votar en el centro de votación de su distrito electoral.

Minnesota

Según la secretaría de estado : "Siempre y cuando su boleta de votación en ausencia no haya sido contada por sus funcionarios electorales, usted podrá votar en persona en su centro de votación el día de las elecciones o en el lugar de votación anticipada local. Puede rastrear el estado de su boleta de votación en ausencia para verificar cuándo le ha sido enviada y cuándo la han recibido los funcionarios electorales. Después de votar en persona, el número de identificación personal de su boleta original de votación en ausencia será invalidado, de modo que si fuera recibida por la oficina electoral los funcionarios no la contarán. Si planea votar en persona, por favor, no lleve consigo su boleta de votación en ausencia. Su funcionario electoral le proporcionará una nueva boleta para completar ese día".

Mississippi

Espere votar con una boleta de declaración jurada .

Missouri

Póngase en contacto con su autoridad electoral local .

Montana

La mayoría de los condados están realizando estas elecciones principalmente por correo, con boletas enviadas a todos los electores registrados activos; otros condados están realizando las elecciones en centros de votación, con la opción de solicitar una boleta para votar en ausencia. Para obtener orientación sobre cómo votar en persona en un condado donde se realiza la votación por correo o si solicitó una boleta de votación en ausencia en un condado donde se realizan las elecciones en un centro de votación, comuníquese con la oficina electoral de su condado .

Nebraska

Espere votar con una boleta provisional.

Nevada

A todos los votantes registrados activos se les envió una boleta por correo. "Los electores que opten por no votar por correo pueden hacerlo en persona entregando su boleta de votación por correo o firmando una declaración jurada diciendo que no votarán o no han votado mediante su boleta de votación por correo", dijo Jennifer Russell, oficial de información pública de la secretaría de estado de Nevada.

New Hampshire

Puede votar en las urnas siempre que no haya enviado su boleta de votación por correo. Destruya la boleta de votación por correo no utilizada.

Nueva Jersey

New Jersey está celebrando estas elecciones principalmente por correo por primera vez. Si prefiere votar en persona , puede ir a su centro de votación el día de las elecciones y emitir su voto con una boleta provisional.

Nuevo México

Puede votar en persona en su centro de votación después de firmar una declaración jurada en la que declare que no votó, ni votará, con su boleta de votación por correo. Si su boleta de votación en ausencia no le llegó, también puede recibir una boleta de votación en ausencia de reemplazo en su centro de votación el día de las elecciones.

Nueva York

Puede votar en persona durante la votación anticipada o el día de las elecciones.

Carolina del Norte

Según la junta electoral estatal : "Aún puede votar en persona siempre y cuando no haya enviado su boleta de votación en ausencia. Su boleta de votación en ausencia será destruida después de que emita su voto de manera presencial. Puede simplemente desechar su boleta de votación en ausencia; no hace falta que la lleve consigo al centro de votación".

Dakota del Norte

Para votar en persona, lleve su boleta de votación por correo no utilizada al centro de votación, donde será anulada por un trabajador electoral. Si no la tiene consigo, aún puede votar en persona siempre y cuando no haya enviado ya su boleta de votación por correo.

Ohio

Espere votar con una boleta provisional .

Oklahoma

Destruya su boleta de votación en ausencia y los materiales que la acompañan. Antes de ejercer su derecho al voto en el centro de votación o en el lugar de votación anticipada, firmará una declaración jurada en la que declara que no votó con la boleta por correo que solicitó.

Oregon

"Hemos realizado la votación exclusivamente por correo durante más de 20 años", dijo Andrea Chiapella, directora legislativa y de comunicaciones de la secretaría de estado de Oregon. "No tenemos centros de votación, pero uno puede ir a la oficina electoral de su condado y emitir su voto utilizando una cabina privada si así lo desea".

Pennsylvania

Según el departamento de estado de Pennsylvania : "Si no envió su boleta de votación por correo o boleta de votación en ausencia y desea votar en persona, tiene dos opciones: lleve su boleta y el sobre exterior de respuesta con su dirección preimpresa a su centro de votación para ser anulada. Después de entregar su boleta y el sobre y firmar una declaración, podrá emitir su voto con una boleta regular. Si no entrega su boleta y el sobre de respuesta, sólo podrá votar con una boleta provisional en su centro de votación. La junta electoral de su condado verificará que no votó por correo antes de contar su boleta provisional".

Rhode Island

Espere votar con una boleta provisional .

Carolina del Sur

Según la comisión electoral de Carolina del Sur : "Primero debe entregar la boleta de votación en ausencia no utilizada a la oficina de registro electoral de su condado o la oficina de extensión de esta antes de poder emitir su voto en persona".

Dakota del Sur

A los electores que deseen votar en persona "se les orienta no votar con la boleta que recibieron por correo y pueden acudir al auditor de su condado para votar hasta el 2 de noviembre, o hacerlo en su centro de votación el día de las elecciones", dijo Rachel Soulek, especialista en información pública de la secretaría de estado de Dakota del Sur. "No necesitan traer la boleta consigo. Deberían destruir la boleta".

Tennessee

Espere votar con una boleta provisional. "Si una persona solicita una boleta de votación por correo, debería haber completado y enviado esa boleta antes del día de las elecciones", dijo Julia Bruck, directora de comunicaciones de la secretaría de estado de Tennessee. "Sin embargo, si alguna persona no ha recibido su boleta a tiempo para emitir el voto por correo, existe una vía segura para el elector. La persona puede emitir su voto con una boleta provisional. La boleta provisional sólo será contada si la boleta de votación por correo no ha sido recibida o no ha sido contada".

Texas

Puede llevar su boleta de votación por correo al centro de votación o lugar de votación anticipada, entregarla y luego emitir su voto con una boleta regular. Si no tiene consigo la boleta de votación por correo cuando llegue a las urnas, puede emitir su voto con una boleta provisional.

Utah

A todos los electores registrados activos se les envió automáticamente una boleta de votación por correo. Según la oficina electoral de Utah : "Si recibió una boleta de votación por correo pero prefiere votar en persona, por favor, lleve consigo su boleta de votación por correo al centro de votación para 'cederla' cuando vote. Aunque no es obligatorio, esto ayuda a los funcionarios electorales locales a procesar las boletas con mayor eficiencia".

Vermont

Según la División de Elecciones , si decide votar en persona "debería llevar consigo su boleta. Sin embargo, aunque no lo haga, se le permitirá emitir su voto si completa una declaración jurada afirmando que no ha votado aún".

Virginia

Según el departamento de elecciones : "Si ha solicitado o recibido una boleta de votación por correo pero prefiere votar en persona, por favor, lleve consigo su boleta sin abrir cuando vaya a votar. Si perdió o no recibió su boleta, puede votar en persona por anticipado en su oficina de registro electoral o emitir su voto con una boleta provisional en su centro de votación el día de las elecciones".

Washington

Washington realiza todas las elecciones por correo, pero aun así puede votar en persona en su centro de votación más cercano .

Virginia Occidental

Si lleva su boleta de votación por correo a las urnas y pide que la anulen, podrá votar con una boleta regular. Si no entrega la boleta de votación por correo, deberá emitir su voto con una boleta provisional.

Wisconsin

"Los electores que han recibido una boleta de votación en ausencia tendrán una marca de agua en su nombre en el libro de votación que indica que se les ha emitido una boleta de votación por correo, lo que inducirá a los trabajadores electorales a preguntarles si ya la han entregado. Si la respuesta es no, el elector podrá votar. Si el elector ya ha enviado su boleta, eso también se anotará en el libro de votación y los trabajadores electorales no emitirán una nueva boleta", informa Reid Magney, oficial de información pública de la comisión electoral de Wisconsin.

Wyoming

"Idealmente, el elector entregaría su boleta de votación en ausencia al momento de presentarse en el centro de votación", dijo Monique Meese, directora de comunicaciones y políticas de la secretaría de estado de Wyoming. "Sin embargo, si no llevan consigo su boleta de votación en ausencia, se les proporcionará una boleta provisional y se les permitirá votar. Antes de contar esa boleta provisional, un funcionario se asegurará de que la boleta de votación en ausencia no haya sido recibida. Esencialmente, la primera boleta que se recibe en el sistema es la que se cuenta y el hecho de solicitar una boleta de votación en ausencia no impide que usted cambie de parecer y vote en persona".

