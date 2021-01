Pedidos, presiones y mentiras: frases clave de la llamada de Trump para pedir que le "encuentren 11,000 votos" en Georgia

La llamada del presidente Donald Trump a funcionarios de Georgia el sábado pasado para pedirles que “recalcularan” y consiguieran exactamente “11.780 votos” supuestamente perdidos para revertir el triunfo de Joe Biden en el estado, cuyo audio fue filtrado a los medios, fue sorprendente, según algunos inapropiada y según otros completamente ilegal.

La conversación de alrededor de una hora (reportada originalmente por The Washington Post) estuvo dominada por Trump, quien esgrimió teorías conspirativas ya desacreditadas y señalamientos rechazados en tribunales.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger y de su asesor legal, Ryan Germany, explicaron al mandatario que sus datos estaban errados y le pidieron que no prestara tanta atención a la conversación en redes sociales. Trump los ignoró asegurando en u punto que la información la sacaba él de Trump Media y no de las redes sociales, y en un punto insinuó que si no hacían la investigación que les pedía podían enfrentar repercusiones legales.

Se trata de un presidente presionando a funcionarios estatales para que adopten una acción que anularía los resultados de una elección ya certificada. Trump no puede hacer nada para forzar Raffensperger a hacer lo que le pide, pero lo intenta de todas las maneras, desde el halago y la solidaridad entre gente del mismo partido hasta la aparente amenaza legal.

¿Hizo Trump algo ilegal?

Hay un gran debate sobre si el presidente violó normales legales o parámetros éticos con esa llamada.

Davis J. Worey, el único demócrata en el colegio electoral de Georgia considera que hay “causa probable” para pensar que hay una violación del código electoral estatal: “Es un crimen pedir un fraude electoral, y pedirle al secretario (Raffensperger) que cambie los votos es la definición textual de fraude electoral”, dijo a The Washington Post.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el exfiscal general Eric Holder sugiere que también hay una violación al Código de EEUU y muestra un extracto del título 52, que en el capítulo 205 dice:

“Una persona, incluido un funcionario electoral, que en cualquier elección para un cargo federal (…) a sabiendas y deliberadamente priva, defrauda o intenta privar o defraudar a los residentes de un estado de un proceso electoral justo e imparcial, mediante (…) la obtención, emisión o tabulación de boletas que la persona sabe que son materialmente falsas, ficticias o fraudulentas según las leyes del Estado en el que se realiza la elección”, comete un crimen que es penado con multas y prisión de hasta 5 años.



El meollo del asunto en un improbable proceso legal (el Departamento de Justicia no abre investigaciones a presidentes en ejercicio) sería demostrar que Trump estaba incitando a cometer un fraude “a sabiendas y deliberadamente”.

El profesor de leyes Justin Levitt, de Loyola Marymount University, dijo a The Washington Post, que considerando que en Georgia se hicieron dos recuentos de votos más una auditoria y que los tribunales rechazaron por infundadas las demandas contra el proceso, es “claro” que Trump no estaba solicitado un conteo honesto de votos.

“O el presidente estaba participando en la comisión de un delito o ha perdido el contacto con la realidad de manera tal que no puede distinguir ya entre los hechos y la ficción que le suministran”, dice Levitt.

Sin embargo, el senador por Georgia y aspirante a la reelección, David Perdue dijo en una entrevista con Fox News que no ve nada malo en la conversación entre Trump y Raffensperger.

“No escuché nada en esa grabación que el presidente no haya dicho por semanas desde la elección de noviembre pidiendo algún tipo de investigación, un tipo de resolución a (…) las irregularidades que sabemos que pasaron en noviembre en Georgia”, aseguró Perdue.

El pedido: "Solo necesito 11,000 votos"

Trump le pide a los funcionarios que revisen el resultado, que se ha recontado dos veces, para ver si podían encontrar los 11,780 votos que el republicao necesitaría para sobrepasar a Biden.

"Bueno... sí, nos gustaría ir más allá (con una investigación), pero realmente no es necesario... Tenemos todos los votos que necesitamos. Sabes, ganamos el estado. Si tomo, estos son los números más mínimos... Sabes que cuando los sumas, son muchas más veces, muchas veces el número 11,779... Pero solo perdimos el estado por ese número, 11,000 votos y 779".

"Están destrozando las papeletas, en mi opinión, según lo que he escuchado. Y están retirando maquinaria, y la están moviendo tan rápido como pueden, los cuales son hallazgos criminales. Y no puedes dejar que suceda, y estás dejando que suceda... Así que mira. Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado... cambiar el estado es un gran testimonio de nuestro país porque, ya sabes, esto es, es un testimonio de que pueden admitir un error o como quieras llamarlo. Si fue un error, no lo sé. Mucha gente piensa que no fue un error. Fue mucho más criminal que eso".

"Bueno, será mejor que revises las boletas porque están destrozando las boletas, Ryan (Germany)... Y deberías mirar eso con mucho cuidado. Porque eso es tan ilegal. Sabes, es posible que ni siquiera lo creas porque es muy malo. Pero están destrozando las papeletas... porque eventualmente llegaremos a Fulton. En mi opinión, nunca es demasiado tarde... Entonces, esa es la historia. Mira, solo necesitamos 11,000 votos. Tenemos mucho más que eso tal como está ahora..."

"Tengo que conseguir... Tengo que encontrar 12,000 votos, y los tengo muchas veces. Y por lo tanto, gané el estado. Eso es antes de que vayamos al siguiente paso, que está en proceso en este momento".

"Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, amigos? Solo necesito 11,000 votos. Amigos, necesito 11,000 votos. Ya sabes, eso ya lo tenemos en abundancia. O podemos mantenerlo, pero eso no es justo para los votantes de Georgia porque van a ver lo que pasó y van a ver qué pasó".

"Pero, pero solo tengo curiosidad, ¿por qué sigues luchando contra esta cosa? Simplemente no tiene sentido. Estamos muy por encima de los 17,779, ¿verdad? Estamos muy por encima de ese número..."

La pregunta: "¿Qué vamos a hacer?"

"Entonces dime, Brad, ¿qué vamos a hacer? Ganamos las elecciones y no es justo quitárnoslo así. Y será muy costoso en muchos sentidos. Y creo que tienes que decir que vas a reexaminarlo y puedes reexaminarlo, pero reexaminarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrar respuestas".

"Pero tus números (electorales) no son correctos. Están realmente equivocados y realmente mal, Brad. Y sé que esta llamada telefónica no va a ningún otro lugar que no sea en última instancia, ya sabes. Mira, en última instancia, yo gano, ¿de acuerdo?... Trataste tan mal a la población de Georgia. Entre tú y su gobernador, que... bajó 21 puntos. Y como un idiota, lo apoyé y fue elegido, pero les diré que es un desastre. L a gente está tan enfadada en Georgia que no puedo imaginar que vuelva a ser elegido. ¿Por qué no querrías encontrar la respuesta correcta, Brad, en lugar de seguir diciendo que los números son correctos? ¿Porque esos números están tan mal?"

En respuesta a un comentario de una abogada de Trump sobre las máquinas de Dominion, el presidente dice: "Personalmente creo que son corruptos como el demonio. Pero no lo necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer, Cleta (Mitchell), es encontrar más de 11,000 votos. Entonces no lo necesitamos. No busco sacudir al mundo entero. Ganamos Georgia fácilmente. Lo ganamos por cientos de miles de votos... No necesitamos Dominion porque tenemos tantos otros votos que no necesitamos demostrarlo más de lo que ya tenemos".

Trump a los funcionarios, en referencia a las elecciones para senadores de Georgia de este 5 de enero: "Bueno, tienes que hacerlo. Bueno, según la ley, no se le permite dar resultados electorales incorrectos... Y honestamente, esto debería ir muy rápido. Debería reunirse mañana porque se acercan unas grandes elecciones y por lo que ustedes le han hecho al presidente, ya saben, la gente de Georgia sabe que esto fue una estafa, y por lo que le han hecho al presidente, mucha gente no va a votar. Y muchos republicanos van a votar en contra porque odian lo que le hiciste al presidente. ¿Bueno? Ellos lo odian. Y van a votar. Y serías respetado, realmente respetado, si esto se pudiera arreglar antes de las elecciones.... Y creo que es realmente importante que se reúnan mañana y trabajen en estos números. Porque sé, Brad, que si crees que tenemos razón, creo que vas a decir, y no busco culpar a nadie... ¿Ya sabes? Es muy simple. Ganamos las elecciones... Todo el mundo sabe que lo gané por cientos de miles de votos. Pero les diré que va a tener un gran impacto el martes si no arreglan esto rápidamente".

Los legatos falsos de fraude:

La llamada del presidente inició con una lista de acusaciones de fracudes que van desde votos de supuestos muertos hasta la destrucción de boletas, pasando por cambios en las piezas de máquinas de tecnología electoral de Dominion. Cada uno de estos alegatos fueron contrarrestados por investigaciones hechas por el Buró de Investigaciones de Georgia y funcionarios electorales. La mayoría de las falsedades que Trump comparte en la llamada son teorías sin fundamentos salidas de redes sociales que ya fueron desacreditadas por investigaciones serias.

Boletas falsas. Trump: "Entre 250 y 300,000 papeletas se depositaron misteriosamente ... Mucho de eso tuvo que ver con el condado de Fulton, que no se ha verificado. Creemos que si revisa las firmas, una verificación real de las firmas... encontrará al menos un par de cientos de miles de firmas falsificadas de personas que han sido falsificadas".

Supuesto robo de votos. Trump: "Tendremos un número exacto durante los próximos dos días con contadores certificados. Pero se dará un número exacto, pero está en los 50 de miles, y esa es la gente que fue a votar y se les dijo que no podían votar porque ya habían votado por ellos... el número es grande... es mucho más que el número de 11,779, es decir, el margen actual es de solo 11,779. Brad, creo que estás de acuerdo con eso, ¿verdad?"

Votos con direcciones falsas o votantes falsos. Trump: "Tuvimos, creo que son alrededor de 4,502 votantes que votaron pero que no estaban en la lista de registro de votantes, Tenías 18,325 votantes de direcciones vacantes... tenía 904 que solo votaron donde solo tenían un P.O. y tenían un número de apartado de correos, y eso no está permitido".

Alegato falso sobre cajas con votos para su oponente. Trump: "Se informó que dijeron que hubo una ruptura importante en la tubería de agua. Todos huyeron... No hubo observadores electorales republicanos... Pero tampoco había demócratas y no había fuerzas del orden. Tarde en la mañana... se acercaron a la mesa... y sacaron los votos. Esos votos se pusieron allí varias horas antes, la mesa se colocó allí, Brad, y luego se llenó de votos... estaban en lo que parecían ser maletas o baúles, maletas, pero no en cajas de votantes... y el mínimo fue de 18,000 boletas, todo para Biden".

Votantes que no residen en Georgia. Trump: "Hubo votantes de otros estados. Votaron en Georgia, pero eran de fuera del estado, de 4,925. Tenía boletas de voto ausente enviadas a vacantes, eran boletas de voto ausente enviadas a direcciones vacantes".

Alegato falso de votantes muertos (Raffensperger le reponde que la investigación encontró que solo dos personas muertas votaron). Trump: "La otra cosa, gente muerta. Así que votaron personas muertas, y creo que el número se acerca a las 5,000 personas. Y fueron a obituarios... La conclusión es que cuando lo suma todo y luego comienza a agregar, ya sabe, 300,000 boletas falsas".

Alegato falso de trituración de boletas. Trump: Luego, la otra cosa que dijeron es en el condado de Fulton y otras áreas. Y esto puede ser cierto o no... esto acaba de surgir esta mañana, que están quemando sus boletas, que están triturando, triturando boletas y quitando equipo".

Trump iniste en la falsa teoría de que Dominion se deshizo de las máquinas en el condado de Fulton (Ryan Germany, abogado de Raffensperger, le explica que nada de eso pasó). Trump: "Y también que Dominion sacó máquinas. Ese Dominion se está moviendo muy rápido para deshacerse de su, eh, maquinaria... ¿Pero han movido las partes internas de las máquinas y las han reemplazado con otras partes?"

Alegato falso de que las máquinas de Dominion fueron sacadas del estado o les cambiaron piezas. Trump: "Están cambiando el equipo de las máquinas Dominion y, ya sabes, eso no es legal".

Alegato falso de que se contaron tres veces los votos (Raffensperger le responde que tal denuncia se le realizó una que demostró de "manera concluyente" que no se escanearon tres veces). Trump: "Cada boleta se emitió tres veces, mostraban: Aquí está la boleta número 1. Aquí es una segunda vez, una tercera vez, la siguiente votación".

Trump insiste en que ganó:

En varios pasajes de la conversación, Trump le dijo falsamente a los funcionarios de Georgia que él había ganado las elecciones en el estado y habla de otros fraudes similares en los estados en los que no ganó.

Alegato falso de fraudes en otros estados en los que perdió. Trump: "Me refiero a que hay confusión en Georgia y otros lugares. No eres el único, quiero decir, tenemos otros estados que creo que nos cambiarán muy pronto... creo que en Detroit, creo que hay una sección... creo que votó el 139 por ciento de la gente. Eso no es demasiado bueno. En Pennsylvania tenían más de 200,000 votos más de los que votaban las personas... como ejemplo, en Michigan, una tremenda cantidad de muertos que votaron. Creo que fue, creo... fueron 18,000. Un número increíblemente alto, mucho más alto que el tuyo, que estás en la categoría de 4-5,000. Y eso se comprobó laboriosamente revisando, revisando las columnas necrológicas en los periódicos".

Trump asegura falsamente en la llamada que ganó las elecciones en el estado porque sus eventos eran más grandes que los de Biden, algo que era lógico ya que el demócrata organizó eventos con distancia social y no convocó nunca aglomeraciones siguiendo las normativas de salud por la pandemia. Trump: "Si pudiéramos repasar algunos de los números, creo que está bastante claro que ganamos. Ganamos sustancialmente en Georgia. Incluso lo ves por tamaño de rally, francamente. Tendríamos entre 25,000 y 30,000 personas en un mitin y la competencia (Biden) tendría menos de 100 personas. Y nunca tuvo sentido".