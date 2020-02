¿Por qué más inmigrantes naturalizados pueden ser mala noticia para la reelección de Trump?

“Convertirme en ciudadano fue un momento muy relevante en mi vida. No fue solo un gran logro para mí, sino también para mi familia. Ser ciudadano del país donde crecí, significa en papel que éste es nuestro hogar, que somos de aquí”, comentó Angulo a Univision Noticias.

“En el ambiente político de hoy, eso es algo importante (…) Desde que me registré he votado en las primarias y, por supuesto, planeo votar en 2020. Era una de las metas más grandes que tenía durante todo este proceso y las he cumplido. Estoy feliz”, comentó.