Personal que cuenta los votos en Filadelfia recibe amenazas de muerte

En su negativa a aceptar resultados adversos, Trump sostiene que "cosas malas suceden en Filadelfia". Pero Schmidt, que día a día ha estado monitoreando directamente el proceso de escrutinio de votos, puede asegurar que no es así: "En la cuna de nuestra República, contar los votos no es algo malo. Contar los votos emitidos en o antes del día de las elecciones por los votantes elegibles no es corrupción. No es hacer trampa. Es democracia".