Pence rechazó ser parte de un movimiento para desconocer en el Congreso el triunfo de Biden

El grupo republicano contactó antes a Pence buscando su apoyo en este intento legal, pero las conversaciones no llegaron a ningún acuerdo , según revelaron nuevos documentos judiciales hechos públicos este martes, por lo cual se presentó la demanda .

"En la teleconferencia, el abogado de los Demandantes hizo un intento significativo de resolver los problemas legales subyacentes mediante un acuerdo, incluido el aviso al abogado del vicepresidente de que los Demandantes tenían la intención de buscar una medida cautelar inmediata en caso de que las partes no estuvieran de acuerdo", dijeron los abogados del grupo republicano en una presentación en la que buscaban fijar el fallo del caso para el 4 de enero, apenas dos días antes de la reunión protocolar en el Senado para recibir la certificación de las elecciones.

La noche del martes, Kernodle acordó conceder parcialmente una solicitud de establecer un cronograma acelerado y pidió a Pence que emitiera una respuesta a la demanda antes del 31 de diciembre a las 5 pm y que Gohmert emitiera una respuesta a Pence antes del 1 de enero a las 9 am, pero no aceptó celebrar una audiencia y dijo que no se programaría ninguna "sin más aviso del tribunal", informó el medio Politico.