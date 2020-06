"No traficaré con el miedo y la división": Biden fustiga el discurso que dio Trump desde la Casa Blanca

Biden hizo una especie de promesa electoral, al ofrecer ser el "sanador en jefe", esa función que ocasionalmente debe cumplir todo presidente en tiempos de desastres o tragedias nacional y que Trump no parece estar dispuesto a ejercer.

“No traficaré con miedo y división. No avivaré las llamas del odio. Trataré de sanar las heridas raciales que han afectado a nuestro país por mucho tiempo, no las usaré para beneficio político. Haré mi trabajo y asumiré la responsabilidad. No culparé a los demás”, dijo Biden en Filadelfia, en donde el martes se llevaban a cabo las elecciones primarias, uno de la decena de estados del llamado mini-Supermartes que debía marcar el relanzamiento de las primarias y la campaña electoral tras varios meses de controles por la pandemia del coronavirus.