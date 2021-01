“No en todas las repúblicas bananeras pasa lo que vimos en el Capitolio”, dice analista

"La volatilidad del personaje central de esta opereta es tal que no sabemos. A mí me da la impresión de que ese anuncio que hizo el presidente Trump tiene mucho que ver con la preocupación de que, por primera vez, se estuvieran moviendo fuerzas para removerlo del cargo. ¨Yo tengo dudas de que vaya a suceder, aunque es, para decirlo con toda franqueza, lo que debería suceder.



Hay una pregunta que me parece que es más fundamental. No es tanto lo que pueda hacer el presidente el presidente Trump. Es que hay un porcentaje considerable del electorado norteamericano que tiene una actitud ambivalente frente a la democracia y que está dispuesta a quemar el templo con tal de que su tribu, su partido, mantenga el poder. La democracia es únicamente buena en la medida en que mi partido y crecientemente mi grupo étnico, ojo, mantenga la supremacía en el sistema político. La gran pregunta que nace, en una situación de este tipo, es si es gobernable como una democracia, un sistema que tiene un tumor antidemocrático de ese tamaño en el centro. Y no tengo respuesta, pero realmente el panorama no es nada halagüeño.