¿Nepotismo en la Casa Blanca? El Departamento de Justicia dice que no

Los casos involucran a muchos de sus altos asesores y funcionarios como la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany , la asesora de Trump Kellyanne Conway y el abogado del presidente Rudy Giuliani , reportó The Washington Post .

Esta práctica fue desapareciendo conforme a restricciones establecida tras una sucesión de leyes federales y fallos judiciales, agregó el periódico. Pero en el 2017, el Departamento de Justicia concluyó que el presidente tiene “autoridad especial en asuntos de contrataciones” y que una regulación sobre anti-nepotismo no aplica a la Casa Blanca.

Jordan Libowitz, portavoz de Ciudadanos para la Responsabilidad y Ética en Washington, dijo al diario que no hay suficientes evidencias de que alguna de estas contrataciones haya quebrantado las regulaciones federales contra el nepotismo, (pero) crean interrogantes más amplias sobre el mérito (de los contratados o nombrados)”.

“Si estas personas fueron contratadas en base a sus lazos familiares y no en su capacidad para hacer los trabajos, eso dejaría a los contribuyentes representados por un gobierno que no está capacitado para hacer el mejor trabajo”, dijo al periódico. “Para esto no hay mejor ejemplo que Jared Kushner, quien al parecer está haciendo la mitad de los trabajos en la Casa Blanca pero ninguno lo hace bien”.