Los inquietantes nexos de la jueza Amy Barret con el grupo ultraconservador Gente de Alabanza

La nominada del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia, la jueza federal Amy Coney Barret , ha mantenido vínculos estrechos con el grupo religioso Gente de Alabanza (People of Praise, por su nombre original en inglés), una comunidad cristiana carismática que sostiene que los hombres son divinamente ordenados como "cabeza" de familia y dicta que las esposas deben someterse a la voluntad de sus maridos.

Aunque Barrett, una católica practicante, ha manifestado que sus creencias religiosas no afectarían a sus decisiones como juez, su afiliación a Gente de Alabanza deja varias interrogantes abiertas, sobre todo por la opacidad como se ha manejado su vínculo con este grupo.

La jueza no ha comentado públicamente sobre su participación o la de su familia, y un portavoz de la organización se ha negado a decir si ella y su marido son miembros actuales.

Pero Barrett, creció en Nueva Orleans en una familia profundamente conectada a la organización y en 2017 sirvió como fideicomisaria en la organización People of Praise-affiliated Trinity Schools Inc. , según los registros de impuestos de la organización sin fines de lucro y otros documentos revisados por la AP .

Hace un mes, cuando Barrett volvió a aparecer en la lista de candidatos para la Corte Suprema, desaparecieron más artículos, entradas de blog y fotos. Además, su nombre fue borrado del contacto principal de la sucursal de South Bend , Indiana, donde figuraba como una de sus "criadas" . Todos los números de la revista de la organización Vine and Branches también fueron eliminados.

Las "cabezas" y las "criadas"

Algunas de las prácticas del grupo sorprenderían a muchos católicos fieles, dice un reporte del diario The New York Times , publicado hace tres años cuando Barret aspiraba a un cargo de jueza de apelaciones.

Gente de Alabanza no es propiamente una iglesia, sino una comunidad que integra a personas de varias denominaciones cristianas, la mayoría de ellas católicas.

Graig Lent, líder de la comunidad, afirmó al diario que el sistema adoptado promueve la "hermandad", no el dominio masculino y que recientemente el grupo abandonó el término "criadas" en favor de "mujer líder".

Pacto en metálico y con el Espíritu Santo

No está claro si Barrett aceptó el pacto. Pero los miembros de la organización citados por AP y las descripciones de su jerarquía muestran que los integrantes de la comunidad casi invariablemente se unen al pacto después de tres a seis años de estudio religioso o se van, así que sería muy inusual que Barrett siguiera implicada durante tantos años sin haber suscrito el acuerdo.

Desandar lo logrado por Ginsburg

Rachel Coleman, que dejó la comunidad en 2010, cree que "ella necesita ser abierta y transparente" con relación a su vinculación a Gente de Alabanza. "No creo que la pertenencia al grupo sea descalificadora", dijo Coleman a la AP.

"Me molesta un poco sentir que se está poniendo en su lugar a alguien que firmó el mismo tipo de ideas de género opresivas que Ruth Bader Ginsburg estaba tratando de derribar", subrayó Coleman.

Dos testimonios reveladores

Confiesa que le tomó años dejar de lado las enseñanzas que creció escuchando mientras estuvo integrada a Gente de Alabanza, y que ahora cree que son profundamente dañinas. Considera que Barrett no podrá dejar de lado esos preceptos.

Cara Wood se graduó de la Escuela de la Trinidad en Meadow View en Falls Church, Virginia, en 2010. Recordó que los puntos de vista de la escuela sobre la sexualidad eran "profundamente represivos", donde no se permitía a las niñas y niños abrazar o tocar. Wood dijo que le llevó años darse cuenta de que era bisexual porque "nada en mi entorno hacía posible que pudiera ser cualquier cosa, menos heterosexual".

"Están intentando específicamente influenciar la política y el poder en Estados Unidos", considera Wood. "Esto es para mí por lo que Amy Coney Barrett es tan peligrosa, porque Gente de Alabanza no podría tener una victoria más grande que conseguir un juez de la Corte Suprema de por vida".

Sean Connolly, portavoz de la organización, manifestó que "Gente de Alabanza no toma posiciones sobre asuntos políticos partidistas, legislación o interpretación constitucional. Del mismo modo, no tomamos posición sobre quién debe o no debe sentarse en la Corte Suprema de Estados Unidos".