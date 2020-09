Joe Biden visita Kenosha y se reunirá con la familia de Jacob Blake, el joven negro que fue baleado por la policía

Mientras que Trump no se reunió con la familia de Jacob Blake y alabó la labor policial en un ambiente de malestar generalizado por el episodio que ha dejado al joven afroestadounidense parcialmente incapacitado, Biden y su esposa, la ex segunda dama Jill Biden, tienen planificado reunirse con los Blake este jueves, además de una charla con funcionarios, líderes comunitarios y agentes.

"Se trata de asegurarnos de que avanzamos", dijo Biden a los periodistas el miércoles, citado por la agencia AP, y añadió que no le dirá a Kenosha lo que tiene que hacer, sino que animará a la comunidad a "hablar sobre lo que hay que hacer".

La "ley y orden" de Trump

A pesar de que las autoridades locales le pidieron al presidente que no visitara Kenosha para no alimentar el clima de malestar en la ciudad, Trump no solo insistió en la visita, sino que durante esta, mientras visitaba los edificios dañados por los disturbios, condenó a los manifestantes y defendió a la Policía.