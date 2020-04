Joe Biden dijo que nombraría una mujer como vicepresidenta y muchos piensan en ella: Michelle Obama

A principios de esta semana Joe Biden afirmó que no lo pensaría dos veces para designar a Michelle Obama como su compañera de fórmula.

"La tomaría en un santiamén", dijo el candidato presidencial demócrata a la televisora KDKA en Pittsburg. "Ella es brillante. Sabe moverse. Es realmente una mujer muy fina. Los Obama son grandes amigos".



Pero, para segura desilusión de los muchos seguidores de los Obama y de la ex primera dama en particular, inmediatamente después Biden dejó claro que se refería solamente a una ilusión porque conoce de sobra el nulo interés de la ex primera dama en postularse como candidata a cargo alguno.

"No creo que ella guarda algún deseo de vivir nuevamente cerca de la Casa Blanca", indicó el exvicepresidente.

El comentario de Biden, aún con su inmediata aclaratoria de que se trataba de un escenario puramente hipotético, no tardó en generar revuelo porque el ex vicepresidente se ha comprometido a seleccionar una mujer como compañera de fórmula.



Otras posibles candidatas incluyen a la senadora Catherine Cortez Masto, y las gobernadoras Gretchen Whitmer (Michigan) y Michele Lujan Grisham (Nuevo México).

Biden dijo este martes en " The Late Late Show with James Corden" que planea nombrar antes del 1 de mayo

un grupo de asesores que lo ayuden a seleccionar a su compañera de fórmula.



Pero Valerie Jarrett, exasesora presidencial durante el gobierno de Barack Obama, salió al paso para aclarar que la posibilidad de ver a Michelle Obama como candidata a vicepresidenta es nula.

“La razón por la que estoy siendo tan inequívoca es que siemplemente nunca ha habido una oportunidad en la que ella haya expresado interés en postularse a un cargo", dijo Jarrett al diario The Hill. “Ella no está objetando. No se está haciendo la difícil. No quiere ese trabajo".

Motivar a votar

El trabajo que sí quiere la ex primera dama es el que lleva adelante desde When We All Vote, una organizaci´ón sin fines de lucro que fundó en 2008 junto a Tom Hanks y Lin-Manuel Miranda para promover entre minorías étnicas la inscripción en el padrón electoral.

De hecho, el pasado lunes encabezó una videollamada junto numerosos famosos sobre maneras de inscribirse en el registro electoral y de ejercer el derecho al voto sin exponerse al contagio del coronavirus.

También esta semana lanzó " Mondays with Michelle Obama", una serie de videos por Youtube y Facebook en los que leerá durante cuatro semanas cuentos infantiles con la intención de mantener distraídos a los niños mientras las escuelas continúan cerradas debido a la pandemia del coronavirus.

No es solamente que su libro de memorias Becoming' se convirtió en un éxito editorial desde el lanzamiento en 2018,. sino que Obama fue reconocida en diciembre por segundo año consecutivo como la "mujer más admirada" según una encuesta Gallup.

Esa altísima popularidad se traduce en un capital político que no se le escapa a Biden, quien necesita todas las herramientas disponibles para ganarse el apoyo del ala más liberal encabezada por su antiguo rival Bernie Sanders.

La agencia AP reportó que el equipo de campaña de Biden ve a la ex primera dama como una figura tan influyente como para crearle una oportunidad en la que ella declare públicamente su apoyo si ella deseara hacerlo.

Llama la atención que su esposo, el exmandatario Barack Obama, anunció su apoyo a Biden la semana pasada en solitario.

Michelle Obama nunca ha anunciado apoyo individualmente a candidato alguno. Aunque sí lo hizo junto a su esposo a favor de 100 candidatos dem´ócratas en 2018, indica AP.

Además, participó en actos de campaña en 2016 a favor de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton.