Donald Trump compartió y después borró un video en el que un seguidor suyo grita slogan racista

En el video se aprecia cómo el hombre gritó la consigna dos veces mientras levantaba el puño, acompañado por otro hombre a su lado que coreaba a favor de Trump en el desfile, ocurrido en The Villages , una comunidad de jubilados de Florida.

"Gracias a la gran gente de The Villages", tuiteó Trump. “Los demócratas 'Do Nothing' y la izquierda radical caerán en el otoño. El corrupto Joe está acabado. ¡¡¡Los veo pronto!!!", tuiteó el presidente.