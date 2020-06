Christina Hale, la demócrata que aspira ser la primera legisladora hispana de Indiana

Esta nieta de cubana integra el grupo de 20 candidatos que ha recibido el apoyo del Comité Demócrata para las Campañas Legislativas (DCCC por sus siglas en inglés) a través de su programa Red To Blue , enfocado en distritos donde hay posibilidades de triunfo pese a que actualmente están controlados por republicanos.

Pero Hale asegura sentirse confiada sobre sus posibilidades de triunfo debido no solo a que el electorado en ese distrito se ha vuelto más moderado, sino también a su trayectoria en el legislativo estatal.

Su página web no la identifica como hispana ni menciona a la comunidad latina, pero Hale aseguró que planea ajustar la información para incluir ese elemento porque "estoy muy orgullosa de dónde vengo y quiero que la gente lo sepa. Si la gente no nos ve, no saben que estamos aquí".