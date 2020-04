Biden crea un comité que le ayudará a buscar compañera para la vicepresidencia

El comité será dirigido por el exsenador former Christopher J. Dodd, demócrata de Connecticut, y amigo de Biden que hizo campana con él este año, reportó The New York Times. Otros líderes de la campana serán la congresista Lisa Blunt Rochester, demócrata de Delaware; el alcalde de Los Angeles Eric Garcetti; y Cynthia C. Hogan, exasesora de Biden en la Casa Blanca y el Senado. Garcetti y Blunt Rochester también copresiden la campana de Biden.