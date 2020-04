Amash anuncia una posible candidatura presidencial y surgen los cálculos: ¿favorece a Biden o a Trump?

Si tras un periodo de análisis se decide a lanzarse como candidato, Amash deberá obtener la postulación del Partido Libertario, una tolda que no se considera así misma conservadora ni liberal porque "busca un alto nivel de libertad económica y personal" con una agenda que puede acercarla circunstancialmente a uno u otro bando.

El placer de los libertarios

El Partido Libertario no oculta cuánto le agrada que no haya claridad al respecto.

"A una cantidad asombrosa de demócratas le preocupa que una fórmula libertaria cause una derrota de Biden. Al mismo tiempo, a muchos republicanos les preocupa que la misma fórmula saque a Trump del poder. Ambos tienen razón", escribió en Twitter la organización política.

Markos Moulitsas, fundador de Vox Media, opinó que la candidatura de Amash perjudica a Trump, no a Biden.



El Partido Libertario ya tiene un lugar en la papeleta de 35 estados y espera fallos judiciales que determinarán si podrá estar en otros estados -incluyendo escenarios decisivos como Pennsylvania, Wisconsin y Minnesota- pese a no haber reunido las firmas necesarias debido al coronavirus, reportó el diario The New York Times.