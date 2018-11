Quiénes son

“Existe consenso en la comunidad de que la embajada debe estar en Jerusalén, pero por ahora moverla realmente no cambia nada y no ayudó en nada. Lo que quieren ver es que los israelitas y palestinos hagan la paz . Trump tiene a esta base de votantes que quiere mantener felices y eso incluye un gran número de evangélicos cristianos que son muy pro Israel y a favor de trasladar la embajada a Jerusalén”, dijo a Univisión Noticias.

Rodríguez cree que probablemente los latinos evangélicos no saldrán a votar en la elección de mitad de periodo. “Yo quiero que la gente participe, cada voto cuenta, pero lo que he visto y las conversaciones que he tenido con líderes en el país, me indican que el tipo de extremismo que ha tomado el Partido Demócrata en torno al aborto los va a desincentivar”, concluyó.