Audiolibros: aplicaciones, top de recomendaciones

En su catálogo de audiolibros gratuitos, consigues más de 14000 audiolibros clásicos. Por ejemplo, Sherlock Holmes, Moby Dick, The Art of War, Drácula, Romeo y Julieta, Heart of Darkness y más.

Top de recomendaciones de Audiolibros

Cada día los audiolibros son más populares, aunque encontrarlos en varios idiomas no es tarea sencilla. A continuación, una selección de los más descargados en lo que va de 2020: