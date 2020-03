Películas para ver en Netflix para los días de cuarentena por coronavirus

Netflix anunció nuevas series, temporadas y películas que estrenará durante el mes de abril y pueden convertirse en una buena elección para pasar la cuarentena en casa. La siguiente lista presenta las 10 películas de la última década que no te puedes perder.

1. Un asunto de familia. (Manbiki kazoku, en japonés y Shoplifters, en inglés) Estrenada en 2018 y dirigida por el japonés Hirokazu Kore-eda narra la historia de una familia pobre que debe robar para subsistir, y pese a no tener nada se llevan a vivir con ellos a una niña maltratada. Obtuvo la Palma de Oro en el festival de Cannes y fue Nominada a los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa.

2. El irlandés (The Irishman) La película estrenada en 2019 y dirigida por Martin Scorsese relata una historia de crimen y mafias, pero esta vez a través de los recuerdos de Frank Sheeran ( Robert De Niro ) un sicario que trabajo para un grupo de gánsters.

4. La provocación ( Match Point) Protagonizada por Scarlett Johansson, John Rhys Mayer, Emily Mortimer Matthew Goode y dirigida por Woody Allen, este fil del 2005 cuenta como un ex tenista inicia un empleo como profesor en un exclusivo club y todo termina en una extraña relación entre riqueza, poder y un fogoso romance. Contó con nnominaciones al Oscar: Mejor guion; 4 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo película dramática, director; Goya: Mejor película europea.

5. Los dos Papas (The Two Popes) La cinta presenta las diferencias entre el Papa Josep Ratzinger y Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. El film muestra la historia de una amistad en uno de los momentos más inestables de la Iglesia Católica protagonizada por Jonathan Pryce, Anthony Hopkins , Juan Minujín, entre otros. Premios Oscar 2019: Nominada a mejor guion adaptado, actor (Pryce) y actor secundario. (Hopkins); Globos de Oro: Nominada a mejor drama, actor (Pryce), secundario (Hopkins) y guion.

7. Manchester junto al mar ( Manchester by the Sea)

La cinta estrenada en 2016 cuenta la historia de Lee, un joven extrovertido que debe hacerse cargo de su sobrino y regresar a su ciudad natal mientras lucha contra los recuerdos de su esposa Randi, de quien tuvo que separarse. Ganadora de Premio Oscar: Mejor actor (Casey Affleck) y guión original; Globos de Oro: Mejor actor drama (Affleck). 5 nominaciones inc. mejor película.