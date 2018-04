“Algunos meses he tenido que escoger entre comida o gasolina”: los maestros de Colorado nos cuentan por qué protestan y qué necesitan

Miles de maestros en Colorado protestaron esta semana en el Capitolio estatal para exigir más dinero para las escuelas, mejor paga y mayor protección para sus beneficios de jubilación.

Chalkbeat quería entender mejor cómo el controversial dilema de los fondos escolares impacta las vidas de los maestros y de sus estudiantes. Les pedimos a los educadores de todo el estado que llenaran una encuesta sobre sus salarios y las necesidades que ven en sus clases.

Estas son algunas de sus respuestas.

Cuéntanos qué tan bien tu salario se ajusta a tu costo de vida. ¿Tienes un segundo trabajo? ¿Sientes que te las arreglas?

"Trabajo en las noches medio tiempo como profesora en una universidad para ayudar a mi familia. Tengo un hijo con un desorden neurológico, así que tengo que compensar lo que nuestro costoso seguro no cubre. Tengo otros dos hijos que también necesitan cosas. Somos una familia que subsiste de cheque en cheque".

- Virginia Stewart, maestra de kínder, Distrito Escolar 11 de Colorado Springs, 41,000 dólares / año





"Mi salario definitivamente no concuerda con mi costo de vida ahora que mi esposo fue despedido y aceptó un trabajo donde no le pagan tan bien. Tengo un segundo trabajo vendiendo aceites esenciales. Con eso gano unos 200 a 300 dólares extra al mes. No tenemos muchos lujos extras en nuestras vidas: televisión por cable, por ejemplo. Las cuentas médicas han causado deudas de tarjetas de crédito, ¡y tendremos a un hijo en la universidad el próximo año!

- Sarah Hightower, maestra de 5to grado, distrito escolar de St. Vrain Valley, 54,000 dólares / año

"Vivo de cheque a cheque. Tengo que conseguir becas para que mis propios hijos asistan a los campamentos de verano, y a menudo soy mesera en el verano. No compro ropa nueva ni hago viajes lujosos a menos que paguen mis padres. Algunos meses he tenido que elegir entre comida y gasolina".

- Vicki Haber, maestra de 5to grado, distrito escolar 27J, 53,000 dólares / año

¿Qué le falta a tu escuela o aula que podría arreglarse con más dinero?

"Mis libros de texto tienen 17 años. Se supone que debo enseñar a mis alumnos a usar recursos en línea, pero casi nunca puedo tener tiempo en el laboratorio de computación. Necesitamos cosas que deberían ser básicas como marcadores, lápices de colores, pañuelos, etc. Pero no tenemos presupuesto para ese tipo de cosas, lo que lo que tenemos nos lo han donado o yo lo he pagado".

- Rose Pompey, maestra de estudios sociales de 8° grado, escuelas públicas de Jeffco

"Aire acondicionado, sin cucarachas, mejores sillas y mesas, libros de texto, tableros de borrado en seco que sí funcionen, suministros básicos para el aula como papel, lápices, pañuelos, etc."

- Marcea Copeland-Rodde, maestra de estudios sociales de 7° grado, escuelas de la ciudad de Pueblo

"La escuela donde enseño está en una comunidad rural, y es una escuela muy pequeña. Tenemos niños de kínder hasta duodécimo grado, todo en una escuela.

"La escuela está muy vieja y descuidada. A menudo tenemos problemas para mantenerla caliente en el invierno y fresca a comienzos del otoño y finales de la primavera cuando la escuela todavía está en clases. A menudo tengo que enseñar con un abrigo de invierno y guantes. Los maestros usualmente tienen mantas para darles a los estudiantes y mantenerlos calientes cuando ya no hay calor.

"La mayoría de las aulas son muy pequeñas e inadecuadas cuando se trata de enseñar a clases más grandes. Las habitaciones necesitan reformas y muebles nuevos.

"También hay una necesidad de más tecnología en el aula para involucrar mejor a los estudiantes... A menudo no puedo hacer copias o imprimir nada porque la máquinas no funcionan y no puedo arreglarlas hasta el jueves, el único día en que la persona de mantenimiento trabaja en la escuela".

- Karlee Harris, maestra de matemáticas y estudios sociales de nivel medio, Lone Star School en Otis

Algunos creen que las escuelas no necesitan más dinero, solo necesitan reestructurar y asignar ese dinero de manera diferente. ¿Como respondes a eso?

"No podemos seguir haciendo más con menos. No es sostenible. Nuestros niños merecen tener lo necesario para aprender: materiales y recursos actualizados, sillas que no se rompan, mesas y escritorios que no se rompan cuando les pones un libro, y maestros a los que se les paga bien para que puedan enfocarse en hacer bien su trabajo, sin preocuparse por tener dos empleos más para sobrevivir".

- Teresa Brown, decana de apoyo estudiantil, Colorado Springs School District 11

"Creo que todo el sistema educativo tiene un enfoque de arriba hacia abajo. Esto está impactando negativamente la educación. Creo que las prioridades presupuestarias deben ser las siguientes:

1. Las necesidades del estudiante / aula,

2. Salario de los maestros,

3. Salario del resto del personal (custodios, personal de apoyo, etc.),

4. Salario de la administración".

- Quinn McNierney, maestro de lectura, escritura y estudios sociales de 5º grado, escuelas de la ciudad de Pueblo

"Estoy de acuerdo en que si dejáramos de pagar para hacerles exámenes a los estudiantes hasta que no den más, podríamos ahorrar mucho".

- Jennifer Martinez, maestra de música primaria, distrito escolar de Poudre





¿Qué más te gustaría que la gente supiera sobre este tema?

"Gané el Premio Mary Simon a la Enseñanza Excepcional, y ahora Colorado está perdiendo una buena maestra. Tengo que mudarme fuera del estado ya que el costo de vida es demasiado alto, y el estado no está cumpliendo con el pago de sus maestros. No quiero irme de Colorado, pero debo hacerlo por mi futuro.

¡Me voy a Texas, donde a un maestro de primer año le pagan 53,000 dólares! No estoy ni cerca de ese salario y ya estoy en mi sexto año. Además, el costo de vida es mucho menor, así que finalmente podré vivir una vida que no sea de cheque a cheque y sin saber si cada fin de mes tendré dinero para comida, sin tener que aumentar las deudas de la tarjeta de crédito". - Shannon Rizza, maestra de kínder, Aurora Public Schools.

“Los que están en contra de los maestros son parte del problema. Un día sin maestros es absolutamente necesario. Debería incomodar a las personas. Su impacto debe sentirse. Los maestros merecen algo mejor y este es el momento". - Edwina Lucero, profesora de música de la escuela secundaria STRIVE Prep, Denver.

"El problema es la financiación en general, no solo el salario de los maestros. Algunos creen que eso es lo único que queremos". -Crystal Lytle, maestra de tercer grado, distrito escolar del condado de Moffat.