5 consejos y una herramienta para empezar el año escolar con fuerza

1. Evalúa

También mira los resultados del examen estatal anual del año pasado. Si aún no has recibido los resultados, habla con el maestro de tu hijo.

¿Cómo funciona la Verificación de la preparación?

“Hemos visto que los padres a veces no se sienten seguros de sí mismos para enseñar, sobre todo las matemáticas”, dijo López-Aflitto. La herramienta está “para que no se sientan nerviosos”, para los padres que ven que su hijo necesita ayuda y que aunque ellos mismos no conozcan el material, no lo recuerden o lo hayan aprendido de una manera distinta así el hijo puede aprenderlo y después practicarlo en cualquier momento: en el computador, en el celular o una tableta.