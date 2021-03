El cheque de ayuda llegará a familias de estatus migratorio mixto e hijos ciudadanos de padres indocumentados

De acuerdo con estimaciones del Center for American Progress , un centro de corte progresista, millones de niños quedaron por fuera de esta ayuda clave por la pandemia del coronavirus en las dos rondas de cheques previas a pesar de ser ciudadanos, debido a que sus padres son migrantes indocumentados que declararon impuestos con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN.

Ello fue modificado y, esta vez, el proyecto aprobado hizo "elegibles para el pago de $1,400 a 2.2 millones de niños con un número de Seguro Social (cuyos padres carecen ambos de un número de Seguro Social)", respondió Wendy Cervantes, directora de inmigración en The Center for Law and Social Policy (CLASP), a una consulta hecha recientemente por Univision Noticias sobre este punto en específico.