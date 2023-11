¿El IRS sigue enviando cheques de estímulo? Esto ha dicho la agencia

¿Recibir estos cheques de estímulo impacta en la elegibilidad para otras ayudas? No, el IRS dijo que estos cheques de estímulo no cuentan como ingreso al momento de evaluar si una persona es elegible o no a beneficios federales como el Seguro Social Suplementario, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido por algunos como los cupones para alimentos o SNAP en inglés), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF en inglés) y el Programa Nutricional Suplementario para Mujeres, Infantes y Niños (WIC en inglés).