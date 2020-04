¿Tendré que pagar impuestos por el 'cheque' de $1,200? ¿Lo recibiré si soy residente desde este año?

¿Tendré que pagar impuestos por este dinero? ¿Qué sucede si me quedé sin empleo en medio de la crisis y mi salario del año pasado superaba los montos usados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) para determinar la elegibilidad de la ayuda? ¿Es posible recibirlo? O, ¿qué debo hacer para obtener el 'cheque' si soy un extranjero residente del país desde este año?

Lo primero que debes saber es que no tendrás que pagar impuestos por el 'cheque' de la ayuda federal cuando el próximo año presentes tu declaración de impuestos del 2020. El IRS lo ha dicho claramente en su web: "El pago (es decir, el 'cheque') no representa un ingreso y no deberás impuestos por ese pago".