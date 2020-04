Decenas reportan fallas en la página del IRS o haber recibido un 'cheque' menor al esperado

Un mensaje que lee "No es posible determinar tu elegibilidad" al 'cheque' de $1,200, números de Seguro Social en lugar de los datos de la cuenta bancaria para realizar el depósito directo, padres que aseguran no haber recibido los $500 que le correspondían por su hijo menor... decenas de personas reportaban fallas con el sistema del IRS para verificar el estatus del envió de su dinero o inconvenientes con el monto recibido.

Para este miércoles, el Servicio de Rentas Internas (IRS) tenía la meta de enviar la ayuda del gobierno federal a unas 80 millones de personas, como había anunciado días antes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una carrera a contrarreloj para suavizar de cierta manera el feroz golpe de la crisis de salud pública en los bolsillos de los millones que con sus gastos mueven el 70% de la economía estadounidense.

Temprano este miércoles, Javier Figueroa usó la herramienta Get My Payment para verificar el estatus de su 'cheque' pues el IRS ya contaba con sus datos bancarios y había presentado su declaración de impuestos del 2019. Todo debía estar en orden. Sin embargo, Figueroa obtuvo este mensaje: "De acuerdo con la información que tenemos en el sistema, no podemos determinar la elegibilidad de un pago en este momento".

Su esposa Ana obtenía un mensaje similar, el mismo que también veían en sus pantallas decenas de personas que esperaban tener su dinero para el 15 de abril como había prometido el Departamento del Tesoro. Algunos llevaron su irritación a las redes sociales, donde el hashtag #stimuluscheck fue tendencia en la noche de este miércoles.

Al respecto, el IRS puso un mensaje en su página web que no lograba resolver para algunos la interrogante de por qué no lograban verificar el estatus de su 'cheque', como en el caso de Figueroa.

"Si verificaste tu identidad y recibiste (un mensaje diciendo) 'No está disponible el estatus del pago' esto significa que no pudimos determinar tu elegibilidad para el pago en este momento. Esto puede ocurrir por varias razones, como por ejemplo, si no declaraste impuestos en 2018 o 2019 o si lo hiciste recientemente y aún no hemos procesado completamente tu declaración de impuestos".

Univision Noticias consultó a un portavoz del IRS sobre este inconveniente, pero al cierre de la publicación de esta nota no había recibido una respuesta sobre qué pueden hacer para obtener el estatus de su 'cheque'.





Menos dinero del esperado

Pero ese no ha sido el único problema reportado hasta el momento. En Univision Noticias hemos recibido varios correos de personas preguntándonos qué hacer en situaciones cómo la siguiente. "En el website del IRS se confirma que el pago entra hoy 15. Pero en los cuatro últimos números de mi cuenta bancaria dice los cuatro últimos de mi Social Security", detalló José Olivera.

Asimismo, Gerson Herrera nos escribió porque considera que el monto depositado en su cuenta es menor al que esperaba. "¿Qué puedo hacer si faltó (dinero)? ¿Dónde puedo preguntar? Porque en mi familia son 3 niños, mi esposa y yo", precisó calculando que recibió $1,000 menos de lo anticipado.

Las personas que consideran que han recibido un monto equivocado deben estar atentas a una carta que el IRS tiene previsto enviar 15 días después de haber hecho el pago. "La carta proveerá información sobre cómo fue realizado el pago y cómo reportar cualquier falla al haberlo recibido. Si un contribuyente no está seguro de haber recibido una carta legítima, el IRS urge que visite primero (la web) IRS.gov para protegerse de algún fraude", dice el IRS.

El Congreso aprobó dentro de un masivo paquete de $2.2 billones enviar $1,200 a quienes hayan tenido un ingreso bruto de $75,000 o menos en 2018 o 2019 y $2,400 en el caso de las parejas casadas. También dio luz verde a una ayuda de $500 por cada hijo de 16 años o menos. En esta nota explicamos cómo saber si eres elegible. Y, en esta calculadora, puedes verificar el monto que recibirás.

La semana pasada, el IRS puso en marcha otra herramienta que busca acelerar el envío del 'cheque' a las personas con ingresos bajos que no requerían declarar ingresos. Puedes usarla si tus ingresos no superaron los $12,200 el año pasado ($24,400 las parejas casadas) y no eres aún beneficiario del Seguro Social. En esta nota explicamos cómo funciona esta herramienta.

