Ahora que la inflación baja, ¿cuándo lo harán las tasas de interés?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ingresará a la reunión de la Fed esta semana en una posición mucho más deseable de lo que probablemente esperaba: la inflación se acerca a la tasa objetivo, la economía sigue creciendo a un ritmo saludable, los consumidores siguen gastando y los índices de desempleo están cerca de su nivel más bajo en medio siglo.

Hace un año, la mayoría de los economistas había imaginado una perspectiva mucho más sombría. Mientras la Fed elevaba las tasas de interés al ritmo más rápido en cuatro décadas para combatir la alta inflación, la mayoría de los economistas advertía sobre una recesión, posiblemente dolorosa, con oleadas de despidos y aumento del desempleo. Incluso los propios economistas de la Fed habían proyectado que la economía se hundiría en una recesión en 2023.

La imagen inesperadamente optimista, que seguramente será objeto de un acalorado debate en la carrera presidencial de 2024, puede haber dejado a algunos funcionarios de la Fed cargados de incertidumbre. Con sus marcos para evaluar la economía trastornados por la pandemia y sus secuelas, es difícil saber si las condiciones saludables de la economía pueden perdurar.

Algunos funcionarios de la Fed han planteado preguntas similares y expresado precaución sobre sus próximos movimientos. En su última reunión en diciembre, los 19 responsables de la formulación de decisiones sobre tasas de interés de la Fed dijeron que esperaban reducir su tasa de referencia tres veces este año. Sin embargo, la cronología de esas reducciones de tasas, que llevarían a costos de endeudamiento más bajos para consumidores y empresas, sigue siendo incierta.

La mayoría de los economistas dicen esperar que la primera reducción de tasas ocurra en mayo o junio, aunque una reducción en la reunión de la Fed en marzo no está descartada. La cronología de las reducciones de tasas será casi con seguridad el tema principal en la reunión de dos días de la Fed, que concluye el miércoles. Es prácticamente seguro que la Fed anunciará después de la reunión que dejará su tasa clave sin cambios, en torno al 5.4%, donde ha estado desde julio, su punto más alto en 22 años.

La política: el invitado molesto en la economía

La consideración de la Fed sobre las reducciones de tasas se lleva a cabo en medio de una intensificación de la campaña presidencial, ya que el presidente Joe Biden busca la reelección con la economía como un tema polarizador.

Las reducciones de tasas tienen el potencial de provocar un ataque del expresidente Donald Trump, quien nominó a Powell como presidente de la Fed pero luego lo criticó públicamente por elevar las tasas durante su presidencia y le exigió que las redujera. Trump podría ver cualquier reducción de tasas de la Fed realizada este año como un apoyo a las perspectivas de Biden en noviembre.

En una conferencia de prensa el mes pasado, Powell dijo: "No pensamos en política. Pensamos en lo que es lo correcto para la economía".

El reto de reducir la inflación al 2% y mantenerla así en el tiempo

El miércoles, los responsables de la política monetaria de la Fed podrían señalar que están cerca de reducir las tasas ajustando el lenguaje en el comunicado que emiten después de cada reunión. En diciembre, el comunicado aún sugería que los funcionarios estaban dispuestos a considerar más aumentos de tasas. Eliminar o modificar ese lenguaje en el comunicado de la próxima semana indicaría que están cambiando a un nuevo enfoque, centrado en las reducciones de tasas.

La racha agresiva de la Fed con 11 aumentos de tasas, que comenzó en marzo de 2022, tenía como objetivo frenar la inflación, que alcanzó su punto máximo en junio de 2022, según la medida preferida de la Reserva Federal, con un 7.1%. Pero los datos publicados el viernes mostraron que en los últimos seis meses, la inflación ha caído hasta el nivel objetivo anual del 2% establecido por la Fed. En los últimos tres meses, la inflación interanual, excluyendo los costos volátiles de alimentos y energía, ha bajado a solo el 1.5%.



Sin embargo, se espera que los funcionarios de la Fed esperen al menos algunos meses para intentar generar confianza de que la inflación ha sido verdaderamente controlada antes de comenzar a reducir las tasas.

Christopher Waller, un miembro influyente de la junta directiva de la Fed, expresó una nota de precaución en un discurso reciente.

“La meta es una inflación del 2%", dijo. "Pero esa meta no puede lograrse solo por un momento en el tiempo. Debe mantenerse”.

Waller se ha referido anteriormente a haber sido "engañado" en cuanto a la inflación. En más de una ocasión, cuando los informes gubernamentales iniciales indicaban que la inflación estaba disminuyendo, revisiones posteriores de los datos mostraron que los aumentos de precios en realidad seguían siendo altos. En su discurso, Waller mencionó las próximas revisiones de datos de inflación del gobierno, que se publicarán el 9 de febrero, como un informe que seguirá de cerca.

Es posible que la inflación siga siendo indeseablemente alta, especialmente si la economía sigue siendo fuerte, lo que podría llevar a la Fed a dejar las tasas sin cambios. Los funcionarios de la Fed han dicho que mientras la economía se mantenga saludable, pueden tomarse su tiempo antes de reducir las tasas.

Los costos del endeudamiento y los precios siguen altos

Los cheques de pago promedio siguen aumentando a un ritmo de alrededor del 4% al 4.5% anual, y los precios de alquiler de apartamentos siguen subiendo más rápido de lo que lo hacían antes de la pandemia. Se espera que los precios de alquiler se enfríen a medida que se completen una serie de nuevos edificios de apartamentos. Pero eso aún no se refleja en los datos oficiales. Y algunos precios en el sector de servicios, como las comidas en restaurantes, siguen acelerándose.

"Podríamos argumentar que aún no hemos salido del bosque", dijo Tiffany Wilding, directora general y economista de PIMCO. "La Fed no quiere ser Arthur Burns", agregó, refiriéndose al presidente de la Fed en la década de 1970, a quien se le atribuye ampliamente haber reducido las tasas demasiado pronto y permitir que la inflación se arraigara más profundamente en la economía.

Al mismo tiempo, la Fed está lidiando con un riesgo equivalente en la otra dirección: que podría mantener su tasa clave demasiado alta durante demasiado tiempo y potencialmente desencadenar una recesión. Los consumidores gastaron a un ritmo saludable en los últimos tres meses del año pasado, pero podrían retirarse eventualmente ante el aumento de los costos de endeudamiento y los precios que siguen estando muy por encima de donde estaban hace tres años.



"Corren el riesgo de exceder su bienvenida con tasas altas y frenar la economía de una manera que realmente no es necesaria", dijo Bill English, profesor de finanzas en la Yale School of Management y ex economista de la Fed.

Sin embargo, la Fed también podría acelerar sus recortes de tasas más adelante este año si la economía se debilita, al igual que aumentó rápidamente las tasas después de esperar demasiado para comenzar a elevarlas en 2022, según Claudia Sahm, fundadora de Sahm Consulting y ex economista de la Fed.

"Espero plenamente que esperen tanto como humanamente sea posible para reducir las tasas", dijo. "La Fed se destaca por estar rezagada con respecto a la curva".

