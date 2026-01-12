IRS IRS fechas clave: ¿Cuándo comienza la declaración de impuestos? Que no te tome desprevenido la declaración de impuestos en este 2026. Te decimos las fechas clave.

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS) dio a conocer las fechas clave para la declaración anual.

En este sentido, los contribuyentes ya pueden preparar los documentos necesarios para poner en orden sus obligaciones fiscales. Y es que el cumplimiento de las normas evita sanciones y recargos ante el fisco.

La agencia busca que la población complete el trámite de forma que no existan errores en la información, así que a continuación te decimos las fechas clave para la declaración de impuestos en este 2026.

¿Qué debo saber para la declaración anual ante el IRS?

Cabe recordar que en julio de 2025, la firma de la ley de reforma introdujo cambios en los procedimientos para la declaración de impuestos. Por este motivo, el personal de la oficina técnica sugiere la revisión de los puntos de la norma antes del envío de los documentos.

Frank Bisignano, director del IRS, señaló que los sistemas de información de la agencia recibieron actualizaciones para la incorporación de estas reglas. Según el funcionario, la infraestructura de datos opera con el propósito de manejar los informes de los contribuyentes de forma más eficiente. Se tiene previsto que la preparación de la declaración de impuestos de 2025 requiera un tiempo superior al de años anteriores para el análisis de las novedades en el código.

¿Cómo es el procedimientos para la devolución de impuestos?

Este año en especial, el IRS promueve el depósito en cuenta de banco como mecanismo para la recepción de fondos. Esto con el fin de que el dinero llegue a los ciudadanos sin la mediación de documentos de papel. Una orden de la presidencia bajo el nombre “Modernizar los Pagos hacia y desde la Cuenta Bancaria de América” sustenta esta decisión.

En consecuencia, el IRS eliminó los cheques en papel en la mayoría de los trámites. La recomendación de la entidad consiste en la apertura de una cuenta en una institución de crédito para la obtención de los saldos a favor.

No obstante, el organismo contempla casos con puntos de excepción. Por ejemplo, existen opciones como el uso de tarjetas de débito de prepago. La oficina de impuestos aún no define con totalidad los casos para quienes soliciten el papel moneda o el uso de cuentas de otro tipo.

El IRS informó que los sectores de la población con trabajo en zonas de desastre, la normativa prevé un trato de excepción. En estos sitios, la ley otorga una prórroga para la entrega de los informes. Los datos sobre estas regiones y los plazos aparecen en el sitio de internet del IRS en el idioma español.

Si una persona requiere tiempo para el envío de los papeles, existe la posibilidad de una solicitud de extensión. Este recurso otorga un margen de seis meses para la presentación de los datos. Sin embargo, la medida no exime del pago del impuesto en el tiempo que marca el calendario. El interés moratorio y las multas por falta de pago aplican si el dinero no llega a las arcas del fisco en el término que fija la ley.

Ante ello el IRS instó a los declarantes a reunir los comprobantes de gastos y los registros de ingresos con antelación y recordó que el orden en la documentación facilita la tarea y reduce el riesgo de fallos en el sistema.

De esta manera la agencia de impuestos dijo que los contribuyentes deben verificar cada dato en el formulario para evitar retrasos en el procesamiento. Detalló que el acceso a la plataforma en internet permite la consulta de saldos y la revisión de estados de cuenta con frecuencia. Además, el sitio cuenta con herramientas de ayuda para la resolución de dudas sobre los créditos de este año.

¿Cuándo comienza la declaración de impuestos del ejercicio fiscal 2025?

El proceso de recepción y el inicio de las operaciones en los sistemas del IRS ocurrirá el lunes 26 de enero de 2026.

Los contribuyentes cuentan con poco más de dos meses, pues la fecha límite para la presentación de la declaración anual es el miércoles 15 de abril, fecha en la cual vence el plazo para el reporte y la liquidación de las deudas.

En caso de una solicitud de prórroga, el término para la entrega de los documentos se desplaza hacia octubre, aunque el pago debe quedar listo en abril.