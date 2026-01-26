IRS Internal Revenue Service ¿Cómo presentar gratis mi declaración de impuestos? Este es el paso a paso según el IRS Si cumples con los requisitos, puedes presentar tus impuestos sin gastar en un preparador, te decimos cómo lo puedes hacer.

La temporada para la entrega de la declaración de impuestos en Estados Unidos inició este 26 de enero. El Servicio de Rentas Internas ( IRS) pone a disposición de la población el programa Free File para el cumplimiento de las obligaciones ante el fisco.

De acuerdo con la autoridad fiscal, esta herramienta permite la preparación y el envío de los documentos de la federación sin costo alguno para el contribuyente. El acceso a este beneficio es por medio del portal oficial irs.gov/freefile.

¿Cómo presentar mi declaración de impuestos gratis?

El programa Free File presenta dos vías para la gestión de los impuestos. La primera alternativa consiste en el uso de software con guía para la preparación de los documentos. Esta opción es exclusiva para personas con un ingreso anual de 84,000 dólares o menos. El sistema bajo esta modalidad realiza la totalidad de los cálculos de aritmética y responde a las dudas de los usuarios mediante un formato de preguntas. Además, esta versión de software cuenta con idioma español para quienes así lo requieran.

Por el contrario, las personas con ingresos por encima del límite de ingresos de 84,000 dólares anuales disponen de formularios de Free File en Internet.

Estos documentos en la pantalla permiten el ingreso de la información por parte del usuario. Aunque es importante saber que esta opción no tiene la opción de la orientación para la preparación de los impuestos ya que solo tiene funciones de cálculo con restricciones. En esta modalidad, el contribuyente realiza dicha labor y sigue las instrucciones de cada formulario.

Ambas rutas garantizan la protección de la información y el envío de la declaración de impuestos al IRS sin ningún costo. El programa incluye los formularios y los anexos que se presentan más frecuentemente ante el IRS.

Paso a paso, así puedes acceder al beneficio de declaración de impuestos gratuito

Para el inicio de la gestión, el contribuyente debe acudir a la siguiente dirección irs.gov/freefile.

Una vez en el sitio, hay dos formas para localizar un servicio de software.

Puedes revisar la lista con la totalidad de las ofertas o emplear la herramienta de búsqueda para hallar la que esté más acorde a tu situación financiera.

Tras la elección de una compañía de software, el sitio del IRS te traslada hacia la página del proveedor que hayas seleccionado. Ya en el sitio, podrás realizar la apertura de una cuenta para elaborar tu declaración de impuestos.

Es importante destacar que el beneficio de que el servicio sea gratuito es si el usuario entra desde el portal del IRS. El ingreso a cualquier sitio que ayuda a la declaración de imuestios que no sea mediante sitio del IRS implica el riesgo de cargos o cobros por parte de la empresa de software. Por esta razón, el IRS insiste en ingresar mediante los enlace: irs.gov/freefile.

Luego de la carga de los datos y el término de la declaración, el software realiza el envío.

Después, el contribuyente recibe un mensaje cuando el IRS acepta el documento de impuestos.

De acuerdo con el IRS, esta herramienta gratuita facilita el proceso y evita el gasto de dinero en servicios de terceros a las personas que más lo necesitan.