Fiscalía de Ciudad de México presenta videos donde asegura que se ve a Marco Antonio en la calle cuando se le daba por desaparecido

CIUDAD DE MÉXICO.- De forma reciente, México se movilizó por la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez luego de haber sido arrestado por policías, apareciendo cinco días después desorientado en la capital. Ahora el gobierno de la Ciudad de México presentó una serie de videos en los que asegura que se ve al estudiante deambulando por las calles en el momento en el que se le daba por desaparecido. Los padres de Marco Antonio afirman que la persona que se ve en esos videos no es su hijo.

El joven, de 17 años y estudiante de bachillerato, fue arrestado el 23 de enero en la capital mexicana y localizado el día 28 en el céntrico Estado de México totalmente desorientado y golpeado. Dos de los cuatro policías capitalinos implicados en su detención rechazaron haber agredido a Marco Antonio y aseguraron que respetaron sus derechos y que lo dejaron en libertad el mismo día de su detención en la capital mexicana tras corroborar que no estaba vinculado con ningún delito.



La detención y desaparición generó una gran conmoción en el país y acaparó la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos, que pidieron a las autoridades investigar el caso y no descartar la línea que implica a los policías.

La trayectoria de Marco Antonio tras su desaparición

Las imágenes mostradas ahora tienen una duración de más de 20 horas y han sido presentadas como una recopilación de 54 cámaras de vigilancia que pertenecen las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México, así como tiendas de autoservicio y de domicilios particulares.

En las grabaciones, a las 16:55 horas del 23 de enero pasado, se ve a un joven con pantalón claro y sudadera oscura con la capucha en la cabeza caminando por la avenida Aztacalco desde las 16:54 hasta que a las 17:15 horas llega a avenida del Rosario. Sin embargo, en la última fotografía que tomó un amigo en el momento de la detención, a las 16:42 horas, Marco Antonio llevaba un suéter azul encima de una sudadera negra.





Sobre el cambio de atuendo que se ve en estas grabaciones, el procurador Garrido explicó que cuando el amigo que acompañaba a Marco vio estos videos, sí lo reconoció porque “traía una sudadera de color azul y tenis” que le había prestado antes de la detención, según declaró.

La Procuraduría dijo que no mostró algún video donde se observe que el joven baje de la patrulla porque justamente en ese punto “no hay cámara”, dijo el procurador Edmundo Garrido.

En imágenes posteriores aparece la persona identificada como el estudiante por las autoridades caminando por las calles aledañas al metro El Rosario y entrando a varias tiendas, supuestamente buscando comida y agua, donde el personal de seguridad de los lugares a los que entra le piden que se retire debido a su aspecto.



Estos videos no dan pista algun sobre lo que pudo haber ocurrido durante los tres días posteriores.



Padres de Marco Antonio rechazan veracidad de imágenes

Tras la difusión de los videos, los padres del joven aseguraron que quien aparece en la imagen no es su hijo y desacreditaron las grabaciones, durante una entrevista con la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim).

"Es una barbaridad tremenda lo que están haciendo con eso, ya saben lo que pasó, el sábado estuvimos con el subprocurador y el fiscal Galindo, no nos resolvieron nada y como que se molestaron porque de primera no querían que yo estuviera, y que no estuviera un representante mio o un abogado; se molestaron pero aceptaron que estuviera la abogada", señaló el padre del joven Antonio Sánchez.

El padre relató que continúa al pendiente de la recuperación de su hijo y opinó que no se vale que mientras ellos están en el hospital encerrados den a conocer información que de todas formas les va a llegar y consideró que hay mucho apoyo e indignación de la gente.



Horas después de la difusión de dicho material, el equipo jurídico del joven informó que la Procuraduría violó la suspensión provisional al amparo 66/2018 concedido por un juez federal en el que se pide a las autoridades abstenerse de proporcionar información que atentara contra la integridad del joven o proporcione información confidencial.

Marco Antonio fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde se está revisando su estado de salud.