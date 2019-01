"Ella se levantó la camisa y me dijo: '¿Quieres ver mis senos?' y me pegó contra la pared presionándome con su pecho desnudo", contó la mujer transgénero en su llamada al 911 según reportes de la prensa local. Las presuntas agresoras son Amber Harrell, de 38 años, y Jessica Fowler, de 31.

El incidente comenzó en el baño, pero luego las mujeres siguieron su agresión en el bar, a la vista de una bartender del lugar. "Ella (la bartender) podía ver que yo estaba visiblemente incómoda", agregó en su llamada al número de emergencias justo después de los hechos. "Le pidió a las chicas dos veces que me dejaran. Una de ellas no se detuvo inicialmente, así que ella tuvo que decirle enfáticamente que ya, me estaba tocando la espalda, mi barriga, era incómodo".