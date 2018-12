Mientras estaba detenida en una celda en el Bronx, en Nueva York, una mujer con 40 semanas de embarazo entró en labor de parto. La policía decidió trasladarla a un hospital, y una vez allí le esposaron sus brazos a la cama y le colocaron grilletes en sus tobillos. Esto según una demanda que fue introducida el jueves en la Corte Federal del Distrito de Manhattan y citada por el diario The New York Times .

"Encadenar es deshumanizante, cruel y una práctica sin sentido que no tiene lugar en el Nueva York de 2018", dice la demanda según The New York Times. Y aunque el Departamento de Policía no respondió a una solicitud de información del diario, un vocero del departamento legal, dijo que la agencia "examinaba cuidadosamente esas acusaciones"