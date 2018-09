"Un abuso más de la dictadura": Periodista venezolano denuncia que el gobierno de Maduro castiga a sus críticos con la anulación de pasaportes

"Esto es un abuso más de la dictadura", dice Bocaranda por teléfono. "No tengo la menor duda, esto no es un error técnico, es una forma de amedrentar, de controlar y dañar a quienes criticamos a este gobierno. No pueden decir que nuestras denuncias no son verdad, pero sí pueden impedirte salir de tu país al quitarte el pasaporte. No les importa violar tus derechos", explica el conductor del programa radiofónico "La cola feliz" en Circuito Éxitos y director del portal Runrunes.es.