Maduro: Una guerra civil en Venezuela "depende del nivel de locura del imperio del norte y sus aliados"

"Tratan de acorralarnos con ultimátums para obligarnos a ir a una situación extrema de enfrentamiento (...) No voy a dar el brazo a torcer por cobardía frente a las presiones", advirtió Maduro en una tensa entrevista con el programa “Salvados” que conduce el periodista Jordi Évole, de la cadena española La Sexta.

A la pregunta de si la confrontación actual pudiese derivar en una guerra civil, Maduro respondió: "Depende del nivel de locura y agresividad del imperio del norte y su aliados, no depende de nosotros . Nos preparamos para defender a este país".

"¿Pero no le importa el derramamiento de sangre?", insistió el periodista. Maduro fue elusivo en su respuesta: "¿Entonces nos rendimos y entregamos nuestro país?" .

Sin mencionar el nombre de Guaidó, dijo que "solo hay un presidente de Venezuela. Esta persona no está facultada por ningún artículo (de la Constitución). Es una payasada autoproclamarse en una plaza. No tiene ninguna base constitucional, legal, protocolar, formal ...".

"Buscan dividir y una intervención que imponga un gobierno títere. Tratan de generar la impresión de un gobierno paralelo que existe en los medios internacionales, pero no existe en la realidad", apostilló.



El periodista le preguntó si le dejaría un mensaje a Guaidó y esto fue lo que contestó: "Piense bien lo que está haciendo, que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha. Que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia para la que nadie lo eligió. Y que si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación, cara a cara, directo. Y conversemos sobre los problemas del país, las soluciones. Que la política no es un juego de muchachos, exige mucha responsabilidad, mucha sensatez. Así que le hago un llamado, que no se deje utilizar por gobiernos extranjeros ni por los viejos caciques de la derecha".