El diputado no se autoproclamó Presidente de Venezuela. En el mismo discurso, aclaró que en una “dictadura” no basta con invocar los artículos de la Carta Magna y agregó: “Entonces, debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer”. Sus palabras levantaron controversia en las redes sociales, generando distintas interpretaciones y reacciones al más alto nivel.