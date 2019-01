En la batalla de presidentes en Venezuela: ¿Cuánto tiempo puede resistir Maduro?

No es exactamente territorio desconocido, pero desde 1994, un gobierno en este hemisferio no se encontraba tan aislado.

Además de su eventual derrocamiento, las lecciones son claras: los regímenes repudiados internacionalmente son, por su naturaleza ilegal, extremadamente difíciles de sacar del poder. El aislamiento diplomático y las sanciones económicas no son una solución mágica. Cuba ha sobrevivido al embargo estadounidense por más de 50 años, mientras que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, enfrenta la condena internacional y las sanciones estadounidenses por segunda vez en cuatro décadas.

Presión diplomática

Esto plantea otra cuestión ideológica. El gobierno de Donald Trump tendrá que actuar con cuidado para evitar inflamar las tendencias nacionalistas. Al igual que en Cuba, el régimen socialista de Venezuela se construyó sobre una base de hostilidad ideológica contra el "imperialismo" estadounidense. Actualmente, Maduro está intentando avivar ese fuego de cualquier forma posible. "Esto no es más que un golpe de Estado, ordenado, promovido, financiado y apoyado por el gobierno de Estados Unidos", les dijo Maduro a los periodistas el viernes en el palacio presidencial. "Tienen la intención de poner un gobierno títere en Venezuela, destruir el Estado y tomar el control colonial del país", añadió.

Intervención militar



Aunque muchos venezolanos consideran que la intervención militar estadounidense es su única salvación, podría ser una bendición para Maduro, pues uniría las fuerzas populares bajo la bandera. Pero una intervención militar tampoco sería una victoria segura. Venezuela no es Panamá ni Haití. Aunque su Ejército no está probado en combate, es una fuerza grande y bien equipada con cuarteles repartidos por todo el país. Además, el ex embajador de Estados Unidos y experto en América Latina, John Feeley, observó: "Venezuela ya se encuentra en una situación tan caótica que cualquier fuerza invasora se vería obligada por razones humanitarias a permanecer como una fuerza de ocupación para mantener el orden y brindar servicios gubernamentales interinos hasta que el gobierno de Guaidó fuera capaz de asumir esas responsabilidades".