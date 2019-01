Cómo Maduro intenta evitar el colapso tras las sanciones impuestas por EEUU

Fuentes de la Vicepresidencia de Economía explican que entre las opciones que evalúa la administración de Maduro para disminuir el impacto se encuentra la venta de petróleo a intermediarios que luego revenderían los barriles en Estados Unidos u otros países , así como el aumento del crudo que exporta a China e India o una negociación que permita recibir ingresos por parte del petróleo que actualmente no aporta recursos porque se utiliza para cancelar deuda.

Asimismo, la venta de petróleo a través de intermediarios implica descuentos importantes y existen dudas en el mercado sobre si esta vía no violaría las sanciones de Washington, en caso de que pretenda utilizarla para enviar crudo a las refinerías de Estados Unidos.

“Venezuela se va a hacer respetar, me he dado cuenta en estos días de que somos mucho más independientes de lo que pensamos, no dependemos de los gringos ni de los europeos ni de nadie; Venezuela tiene su propio rumbo y nadie lo puede parar”, aseguró Maduro el lunes de esta semana.